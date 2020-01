"Iran poprosił sojusznicze milicje, by nie atakowały amerykańskich celów i cywilów"

Video: tvn24

Czulda: otwarta wojna byłaby początkiem końca Republiki...

08.01 | Zasadniczym celem Teheranu jest przede wszystkim sprawienie, by ten kryzys nie przerodził się w otwartą wojnę. Otwarta wojna byłaby tragedią i dla Amerykanów i dla Iranu - przekonywał na antenie TVN24 doktor Roberta Czuldy z Uniwersytetu Łódzkiego. Odniósł się w ten sposób do irańskich ataków na irackie bazy wojskowe z amerykańskimi żołnierzami. Zdaniem doktora Łukasza Fydereka, specjalisty do spraw Bliskiego Wschodu, odpowiedź Iranu "ma ratować twarz". Jak ocenił, gdyby Irańczycy chcieli realnie zagrozić obecności amerykańskiej w Iraku, mogli wykonać "znacznie potężniejsze uderzenie". - Kwestią do dyskusji pozostaje to, czy ta niecelność była intencjonalna, czy wynikała z niedoskonałości technicznej pocisków - dodał.

