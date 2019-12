Pięciu skazanych na kary śmierci. Wyroki za zabójstwo Dżamala Chaszodżdżiego

Pięć osób zostało skazanych na karę śmierci w związku z zabójstwem dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - poinformował saudyjski prokurator. Dziennikarz, krytyczny wobec władz w Rijadzie, został zamordowany w październiku ubiegłego roku w konsulacie saudyjskim w Stambule.

Jak podała w poniedziałek saudyjska prokuratura, oprócz pięciu wyroków kary śmierci, w procesie skazano także na łączne kary 24 lat pozbawienia wolności trzech innych sprawców.

"Życie zostało odebrane, ale pogoń za prawdą trwa". Rok temu zamordowano Chaszodżdżiego Zamierzał się... czytaj dalej » Śledztwo dotyczące zabójstwa toczyło się także wobec byłego doradcy saudyjskiego dworu królewskiego Sauda al-Kataniego, ale nie postawiono mu żadnych zarzutów i wypuszczono z aresztu.

"Wszystkich jedenastu podejrzanych biorących udział w procesie zostało uznanych za winnych zabójstwa, co spowodowało największy kryzys dyplomatyczny w królestwie od czasu ataków z 11 września 2001 roku (na amerykańskie wieże WTC - red.), kiedy światowi przywódcy starali się zdystansować od Rijadu" - skomentował doniesienia o wyrokach brytyjski dziennik "The Guardian". Przypomniał, że tożsamość obecnie skazanych mężczyzn jest wciąż nieznana, a śledczy ONZ wielokrotnie byli wykluczani z przesłuchań.

Śmierć dziennikarza

Współpracujący jako komentator z amerykańskim dziennikiem "Washington Post" Dżamal Chaszodżdżi był krytykiem panujących w Arabii Saudyjskiej stosunków politycznych. 2 października 2018 roku wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule, by odebrać dokumenty potrzebne mu do zawarcia małżeństwa i od tej pory nikt go więcej nie widział.

Źródło: Omar Shagaleh/Anadolu Agency/Getty Images Dżamal Chaszodżdżi był ofiarą brutalnego zabójstwa

Zebrany w ramach międzynarodowego niezależnego dochodzenia materiał dowodowy wskazuje, że Chaszodżdżiego zamordowali obecni w konsulacie agenci saudyjskich służb specjalnych, którzy następnie wywieźli z Turcji jego poćwiartowane zwłoki.

Władze Arabii Saudyjskiej konsekwentnie twierdzą, że nie miały nic wspólnego z tą zbrodnią.