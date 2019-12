Posłowie złożyli wniosek w sprawie aborcji eugenicznej do Trybunału Konstytucyjnego





»

119 posłów z klubów PiS, Konfederacji i PSL-Kukiz podpisało się pod złożonym w poniedziałek w Trybunale Konstytucyjnym wnioskiem o zbadanie, czy przepisy dotyczące aborcji ze względu na ciężkie wady płodu są zgodne z konstytucją. Analogiczny wniosek grupy posłów z 2017 roku stracił ważność wraz z końcem poprzedniej kadencji parlamentu.

Bodnar: prawo do aborcji to nie jest prawo człowieka To ustawodawca... czytaj dalej » Poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS) powiedział w poniedziałek podczas briefingu przed Trybunałem Konstytucyjnym, że wniosku "nie należy traktować jako polityczny". Jak zaznaczył, powstał on ponad podziałami politycznymi, zawiera merytoryczne i prawne argumenty.

- Oczekujemy, że Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy w szybkim trybie ten wniosek - mówił.

Według wnioskodawców aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodna z konstytucją i obecnie dochodzi do niezgodnego z prawem pozbawiania życia niepełnosprawnych dzieci.

Możliwość złamania czterech zasad

Wróblewski podkreślił, że wniosek do Trybunału dotyczy zbadania tylko tej kwestii, a nie innych sytuacji przerywania ciąży - na przykład przy zagrożeniu życia matki czy ze względu na gwałt.

Posłowie złożyli wniosek w sprawie aborcji eugenicznej do Trybunału Konstytucyjnego

Jak zaznaczył polityk, we wniosku wskazano na możliwość złamania czterech konstytucyjnych zasad: przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, prawa do życia, zakazu dyskryminacji oraz zasady demokratycznego państwa prawa.

- Nie powołujemy się we wniosku na żadne argumenty natury politycznej, obyczajowej, religijnej, światopoglądowej. Wniosek koncentruje się na argumentach prawnych i konstytucyjnych - zapewnił.

- To jest sprawa fundamentalna - tego, kto jest człowiekiem i czy prawo ma chronić wszystkich, czy dopuszczać wyjątki - podkreślił poseł PiS.

Pierwsza strona wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego Lista nazwisk osób popierających wniosek w sprawie aborcji eugenicznej złożony do Trybunału Konstytucyjnego



W imieniu 119 posłanek i posłów z 3 klubów ponownie złożyliśmy z @PiotrUscinski do @TK_GOV_PL wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności aborcji eugenicznej, gdyż narusza godność człowieka (art.30),prawo do życia (38),zakaz dyskrym. (32), zasadę określoności (2). Nie odpuszczamy! pic.twitter.com/pWmiWafJGb — BartłomiejWróblewski (@bwroblewski) December 23, 2019

Poprzedni wniosek posłów do Trybunału Konstytucyjnego trafił w 2017 roku.

Trzy przypadki

Obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 roku zezwala na dokonanie aborcji w trzech sytuacjach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki, a w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Oglądaj Wideo: tvn24 Niebezpieczny precedens i rola Trybunału Konstytucyjnego