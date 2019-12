"Będzie ciąg dalszy, będzie eskalacja"

Putin chce przygotować pole przed obchodami 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Polska stoi na przeszkodzie, historia stoi na przeszkodzie, więc i z Polską i z historią weźmiemy się za barki - mówił w TVN24 Stanisław Ciosek, były ambasador Polski w Rosji. Goście "Faktów po Faktach" odnosili się do słów prezydenta Rosji na temat Polski i II wojny światowej. Zdaniem Pawła Kowala, posła KO i byłego wiceszefa dyplomacji, "pojawią się osoby, które będą te kłamliwe tezy powielały". - Będzie ciąg dalszy - dodał Ciosek.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do słów prezydenta Rosji Władimira Putina na temat wybuchu II wojny światowej w opublikowanym w niedzielę po południu oświadczeniu. Oświadczenie to - jak przekazał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski - było konsultowane z Andrzejem Dudą.

"Solidne oświadczenie. Pełne faktów historycznych"

Morawiecki odpowiada na słowa Putina. "Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami" Władimir Putin... czytaj dalej » Oświadczenie premiera komentowali goście "Faktów po Faktach" w TVN24. Stanisław Ciosek, były ambasador Polski w Rosji mówił, że reakcja rządu na słowa Putina jest "prawidłowa". - Solidne oświadczenie. Pełne faktów historycznych. (...) Słowa Putina zostały odrzucone, nazwane kłamstwem - ocenił.

CZYTAJ O OŚWIADCZENIU PREMIERA >>>

- Putin chce zmienić narrację, chce zmienić fakty. Chce pomniejszyć znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow i współodpowiedzialną uczynić Polskę. To się nie powinno udać, bo to jest nieprawdziwe - stwierdził.

Jego zdaniem Putin robi to w celu "przygotowania i oczyszczenia pola do obchodów [75. rocznicy zakończenia wojny - przyp. red.] w Moskwie w maju przyszłego roku, gdzie będą przywódcy z całego świata".

- [Chodzi o to - red.] żeby przyjechali do ludzi o czystych rękach, o dobrych intencjach. Trzeba zmienić historię do tego celu. Po to jest to wszystko. (...) Chodzi o przygotowanie do ukłonu w stronę zwycięzcy II wojny światowej. Polska stoi tutaj na przeszkodzie, historia stoi na przeszkodzie, więc i z Polską i z historią weźmiemy się za barki - komentował Ciosek.

Były ambasador Polski w Rosji podkreślił, że Polska musi się "solidnie do tego przygotować".

"Pojawią się osoby, które będą te kłamliwe tezy powielały. Musimy mieć na to sposób"

Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister spraw zagranicznych, odnosząc się do wydanego w niedzielę po południu oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie słów prezydenta Rosji, stwierdził, że "to było trochę dziwne, bo na początku nie było żadnej solidnej reakcji, a teraz jest przyspieszona ostra reakcja".

- Ale dobrze, że to jest. Dobrze, że to się wydarzyło - ocenił Kowal.

"To nie jest dobre zjawisko. Świadczy o tym, że nie mamy silnej pozycji" Jest pewna zasada... czytaj dalej » Jego zdaniem teraz "trzeba rozpocząć spokojną polityczną pracę na dwóch forach - Unia Europejska i pakt Północnoatlantycki". - Trzeba dobrze przygotować naszych dyplomatów do pracy z naszymi partnerami, a w Polsce trzeba porozmawiać między opozycją a rządem i analitykami, którzy pokażą, jakie są perspektywy tej nowej rosyjskiej linii, bo ona faktycznie może budzić zaniepokojenie - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że "trzeba też dbać o naszą politykę historyczną". - Ostatnie lata były zmarnowane. Nie wszyscy w polskich władzach rozumieją, że nie da się tego zrobić z poziomu rządu, że trzeba dotrzeć na uniwersytety amerykańskie, brytyjskie - ocenił poseł opozycji.

- Dzisiaj reakcja świata na słowa Putina jest bardzo negatywna, ale jeżeli to będzie powtarzane, a będzie, to pojawią się osoby, które będą te kłamliwe tezy powielały. Musimy mieć na to sposób - dodał.

"Będzie ciąg dalszy, będzie eskalacja"

Zdaniem Kowala "obecne zawirowanie wokół słów Putina wywoła jeszcze ostrzejszą reakcję ze strony Rosji i wzmożenie działań propagandowych, które będą miały charakter antypolski".

Ciosek zgodził się z Kowalem, dodając, że "będzie ciąg dalszy, będzie eskalacja".

- Na to oświadczenie będzie kolejne oświadczenie, na tamto następne i będziemy mieli wojnę historyczną. Będziemy świadkami takich powtarzających się inwektyw, napaści niemających nic wspólnego z rzeczywistością i z faktami historycznymi - ocenił były ambasador.

O czym mówił Putin?

"Putin próbuje zdenerwować polski rząd". Jego tezy "absurdalne" Gdyby pan... czytaj dalej » W piątek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych pilnie wezwano ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa. Miało to związek z wypowiedziami prezydenta Rosji Władimira Putina, który odnosząc się do wrześniowej rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej wybuchu II wojny światowej, mówił między innymi, że "stawianie na jednej płaszczyźnie ZSRR i Niemiec hitlerowskich jest szczytem cynizmu".

Nawiązując do paktu Ribbentrop-Mołotow Putin powiedział, że Polska "sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji [w 1938 roku - przyp. red.]". Dodał, że wojska sowieckie "wkroczyły do Polski [17 września 1939 roku - red.] po tym, kiedy polski rząd utracił kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi".

Putin mówił, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Podkreślił przy tym wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia.

O CZYM MÓWIŁ PUTIN - CZYTAJ WIĘCEJ >>>