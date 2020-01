CBA apeluje do osób, które "dały się uwikłać się w korupcyjny proceder"

Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące "możliwości przyjęcia korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną" w szpitalu w szczecińskim Zdunowie. CBA apeluje do osób, "które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczyły korzyść majątkową, o zgłaszanie się do szczecińskiej delegatury Biura".

Śledztwo szczecińskiej delegatury CBA prowadzone wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie podjęto na początku grudnia - poinformował w czwartek naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski.

"Pracownikom szpitali sponsorowali konferencje i zjazdy". Osiem osób z zarzutami korupcyjnymi Policjanci... czytaj dalej » Do tej pory w tej sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne przesłuchało pięć osób.

Jak wyjaśniał Brodowski, "postępowanie dotyczy możliwości przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną odpowiedzialną za leczenie pacjentów na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Specjalistycznego Szpitala imienia profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie".

Apel, aby do CBA zgłosiły się osoby, które wręczyły korzyść majątkową

Centralne Biuro Antykorupcyjne apeluje do osób, które wręczyły korzyść majątkową, by zgłosiły się do śledczych, co pozwoliłoby im uniknąć odpowiedzialności za to przestępstwo. - Zgodnie z Kodeksem karnym warunkiem uniknięcia odpowiedzialności - jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną - jest dobrowolne zawiadomienie organów ściągania - podkreślił Brodowski.

W komunikacie wydanym w tej sprawie Biuro dodaje, że takie osoby mają możliwość "skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikającej z art. 229 par. 6 kk".

Przekupstwo

W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio, osobiście ze szczecińską delegaturą CBA przy ulicy Żołnierskiej 4A lub na numer telefonu delegatury 22 43 73 800 - podkreślił Brodowski.

Zaznaczył, że sprawca musi powiadomić o fakcie przestępstwa, zanim śledczy się o nim dowiedzą, i ujawnić wszystkie istotne okoliczności tego zdarzenia.



Zarzuty pod adresem marszałka Senatu

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wspomina w komunikacie, która konkretnie pełniąca funkcje publiczne osoba miałaby przyjmować łapówki. Jednak w mediach państwowych pojawiają się anonimowe zarzuty i relacje dawnych pacjentów oskarżające obecnego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Pacjenci ci twierdzą między innymi, że w czasie swojej pracy w szpitalu w Szczecinie Grodzki miał uzależniać konsultacje medyczne i operacje od przekazanych mu pieniędzy.

Grodzki: nie zamierzam uprawiać równoległej polityki zagranicznej Nie było żadnego... czytaj dalej » Marszałek Senatu na zorganizowanej we wtorek w Senacie konferencji prasowej podkreślał, że przez 36 lat jego praktyki lekarskiej nie było wątpliwości co do jego postawy etycznej. Po wyborze na marszałka - wskazywał - "zaczęły pojawiać się haniebne oskarżenia o nieetyczne zachowanie dotyczące przyjmowania od pacjentów pieniędzy".

- Zaprzeczałem temu konsekwentnie i zaprzeczam. Nigdy od nikogo nie żądałem pieniędzy za operacje ani inne czynności medyczne, ani ich nie przyjmowałem - mówił.

Pacjent Grodzkiego: proponowano mi pięć tysięcy złotych za oczernianie marszałka

Marszałek Senatu przedstawił również nagranie, na którym jego były pacjent, przedstawiający się jako Tadeusz Staszczyk, opowiedział o próbie przekupienia go, aby oczernić marszałka.

"Sugeruje się, że wpłata była warunkiem operacji". Tłumaczenia po wpisie na temat marszałka Senatu - Wpis... czytaj dalej » - Przeszedłem operację, której nigdzie nie chcieli dokonać. Stwierdzili, że umrę w ciągu sześciu tygodni. Profesor Grodzki podjął się i zrobił. Nigdy nie żądał żadnych pieniędzy - powiedział mężczyzna na nagraniu.

Opowiedział o próbie przekupienia go i nakłonienia do tego, aby oczernić Grodzkiego. Miało do niej dojść 30 grudnia zeszłego roku. Jako pierwsze tę sprawę opisało we wtorek rano Radio ZET.

- Przyszedł do mnie pan, który stwierdził, że jest ze szpitala. Ja jestem zarejestrowany w tej chwili w szpitalu na gastrologię i gastroskopię. Myślałem, że to w tej sprawie. Wpuściłem go do domu. On wyjął portfel i oświadczył, że otrzymam pięć tysięcy złotych, jeśli napiszę oświadczenie, że doktor Grodzki zażądał ode mnie pieniędzy i tylko po daniu pieniędzy przyjął mnie do szpitala. To jest fałszem, obłudą i draństwem. Zdenerwowałem się strasznie, aż mnie zatkało. Kazałem mu natychmiast wyjść - powiedział Tadeusz Staszczyk na nagraniu.

