Sąd Najwyższy rozstrzygnął o ważności ostatnich wyborów parlamentarnych

Video: tvn24

22.10 | PiS złożyło w poniedziałek wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Początkowo chodziło o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu: - nr 75 (z siedzibą w Katowicach, obejmującym Tychy, Mysłowice i powiat bieruńsko-lędziński) - nr 100 (obejmującym Koszalin oraz powiaty: koszaliński, sławieński i szczecinecki). W poniedziałek wieczorem szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował o złożeniu kolejnych czterech wniosków o ponowne przeliczenie głosów w czterech okręgach w wyborach do Senatu: - nr 12 (obejmującym Grudziądz oraz powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski) - nr 92 (obejmującym powiaty: gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński) - nr 95 (obejmującym powiaty: kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski) - nr 96 (obejmującym Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, pleszewski).

