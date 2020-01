"Bardzo niespokojna i pracowita noc". Liczba pożarów "zasmuca i poraża"

Ostatniego dnia starego roku oraz przez pierwsze sześć godzin Nowego Roku doszło do 1246 pożarów, w których zginęły dwie osoby, a 12 zostało rannych - przekazał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak. - To była bardzo niespokojna i pracowita noc - stwierdził. Dodał, że łączna liczba pożarów na pewno "zasmuca i poraża".

Dziesiątki zabitych, setki rannych i setki pijanych kierowców. Pięć dni na polskich drogach W Wigilię, dwa... czytaj dalej » Jak poinformował rzecznik komendanta głównego PSP, w Sylwestra i pierwsze sześć godzin Nowego Roku strażacy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń 2092 razy, w tym do 1246 pożarów, w których zginęły dwie osoby a 12 innych zostało rannych oraz do 686 miejscowych zagrożeń i 160 alarmów fałszywych.

Zginęły dwie osoby

Do najtragiczniejszych pożarów doszło we wtorek w Łańcucie i Ostrowi Mazowieckiej. W Łańcucie po godzinie 21 jedna osoba zginęła w budynku jednorodzinnym. Kolejna osoba zginęła po godzinie 23 w Ostrowi Mazowieckiej w pożarze, do którego doszło w nieużytkowanym budynku handlowym. Jak zaznaczył Frątczak, przyczyny tych pożarów nie są jeszcze znane.

Z danych przekazanych przez KG PSP wynika również, że 83 razy strażacy interweniowali w związku z silnym wiatrem - głównie na Pomorzu, Mazowszu i na Warmii i Mazurach.

17 interwencji dotyczyło tlenku węgla. W wyniku podtrucia tlenkiem węgla jedna osoba zmarła, a sześć innych osób trafiło do szpitali. Ofiara śmiertelna zatrucia czadem to mieszkaniec Mysłowic. Wraz z nim tlenkiem węgla podtruły się jeszcze dwie osoby, które przebywały w tym samym mieszkaniu.

Tragiczny świąteczny bilans na polskich drogach. Tak źle nie było od lat Więcej wypadków,... czytaj dalej » W Warszawie, w sylwestra i pierwsze sześć godzin Nowego Roku strażacy interweniowali łącznie 119 razy; doszło do 50 pożarów, z czego 39 powstało od środków pirotechnicznych.

"To była bardzo niespokojna i pracowita noc"

Z danych statystycznych wynika, że w czasie tegorocznego sylwestra i pierwszych godzin Nowego roku doszło do większej o kilkaset liczby pożarów. Tylko we wtorek - w ciągu całej doby - jak zaznaczają strażacy - doszło do prawie 595 pożarów, zaś w ciągu pierwszych sześciu godzin Nowego Roku do 651 pożarów.

- To była bardzo niespokojna i pracowita noc. Łączna liczba 1246 pożarów na pewno zasmuca i poraża - przyznał Frątczak. Dodał, że w tym samym okresie ubiegłego roku doszło do 1666 zdarzeń, z czego 825 stanowiły pożary.