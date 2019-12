Rzecznik dyscyplinarny chce zawieszenia czworga sędziów

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Bator-Ciesielska: jest podział na tych, którzy popierają...

25.09 | Sędzia warszawskiego sądu okręgowego przyznała, że w środowisku sędziów "oczywiście jest podział" na tych, którzy popierają "dobrą zmianę" oraz tych, którzy są krytyczni wobec przeprowadzanych przez PiS zmian. - Ale nawet sędziemu Radzikowi powiedziałam (...), że on się też może zmienić. On jest sędzią, ja jestem sędzią i jeszcze możemy kiedyś razem pracować. Tylko kwestia, żebyśmy byli na tym samym poziomie wartości - dodała Bator-Ciesielska. Pytana, jak procentowo rozkładają się sympatie sędziów, odparła, że w jej okręgu, "a jest on dosyć szeroki", te proporcje wynoszą "dziewięćdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt siedem do trzech". Sprecyzowała, że w jej ocenie grupa sędziów, którzy wspierają "dobrą zmianę" w sądownictwie jest "na poziomie jeden, dwa, trzy procent". Wyjaśniła, że "takie są wyniki głosowań na zgromadzeniach sądu okręgowego w zakresie uchwał, które wyrażają dezaprobatę dla tego, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości".

»