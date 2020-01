"Marszałek Senatu jako jeden z pierwszych potępił i odciął się od kłamliwych tez Putina"

Video: tvn24

Pytanie o reakcję prezydenta. Spychalski: tego chciałby...

29.12| O to, czy prezydent Andrzej Duda zamierza odnieść się publicznie do słów rosyjskiego przywódcy został zapytany w "Kawie na ławę" jego rzecznik, Błażej Spychalski. Odparł, że "tego chciałby Władimir Putin". - Gdyby pan prezydent odpowiadał na absurdalne tezy (...) to zrobiłby dokładnie to, czego chce administracja rosyjska, czyli podniesienie absurdalnych tez na najwyższy możliwy politycznie poziom, a przecież nie o to nam wszystkim chodzi - podkreślił.

