Mężczyzna wykrwawił się po ugodzeniu nożem. Śledczy badają działanie ratowników

Foto: Pixabay Video: śląska policja

Zatrzymany za atak nożem

17.11 | O 6 rano przyszedł do pracy z nożem kuchennym. Planował mord od roku - miał się zdarzyć w pomieszczeniu zamkniętym. Gdy do szatni weszła 40-letnia kobieta, rzucił się na nią. Nie znali się, on pracował w tej fabryce dopiero od 10 dni. Na szczęście nóż złamał się po dwóch ciosach i ofiara przeżyła. Sprawca nie uciekł i do wszystkiego się przyznał.

