"Naród podzielony jest łatwiejszym przeciwnikiem dla tych, którzy Polsce rzeczywiście źle życzą"

Dera: ta ustawa jest niezbędna

22.12| Andrzej Dera z kancelarii prezydenta mówił w "Kawie na ławę", że "spór toczy się wokół tego, czy zmieniać coś w sądownictwie czy nie zmieniać". - Ta ustawa jest niezbędna w związku z tym, co się działo w ostatnim czasie w wymiarze sprawiedliwości. W sprawie, chociażby o rozwód, jeden sędzia podważa to, że w pierwszej instancji wyrok wydawał sędzia, który jego zdaniem nie powinien orzekać. To jest coś, co jest niedopuszczalne w państwie prawa i to nie może mieć miejsca - stwierdził.

