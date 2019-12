Zrabowali z punktu sprzedaży dwa świerki. "Jeden zdążył już ubrać choinkę w świąteczne ozdoby"

Foto: KMP Olsztyn Video: TVN24 BiS

Święta w Bangladeszu oczami Polaków. "Oznakami są choinki"

26.12 | - W Bangladeszu oznakami świąt są po prostu choinki - mówiła Dorota Nowak-Baranowska. Można je dostrzec w centrach handlowych, na dworcach, czy lotnisku. Ludzie nie obchodzą jednak świąt podobnie jak w Polsce. - Ludzie idą na bardziej wystawną kolację, natomiast to jest coś, co oni znają w kultur zachodnich. To nie jest ich święto - opowiadała. Materiał z programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

