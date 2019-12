Amerykański prezydent z Orłem Jana Karskiego. "Czynem dowodził swej determinacji"





»

Prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1929-1933 Herbert Hoover został uhonorowany Nagrodą Orła Jana Karskiego. Kapituła Nagrody poinformowała, że otrzymał ją za "niedające przecenić się zasługi dla powrotu na mapę Europy Niepodległej Polski, dzieło pomocy w jej powojennej odbudowie oraz ratowanie zdrowia i życia polskich dzieci".

Stosunki Polska-USA "nigdy nie były ściślejsze". Debata "pod skrzydłami Jana Karskiego" Dążenie do... czytaj dalej » W tym roku Specjalną Nagrodą Orła Jana Karskiego został uhonorowany pośmiertnie Herbert Hoover, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1929-1933.

Kapituła Nagrody Orła Jana Karskiego doceniła go za "niedające przecenić się zasługi dla powrotu na mapę Europy Niepodległej Polski, dzieło pomocy w jej powojennej odbudowie oraz ratowanie zdrowia i życia polskich dzieci oraz za oczywisty wpływ na formowanie systemu wartości i życiowej postawy Jana Karskiego"- napisano w uzasadnieniu werdyktu jury.

"Herbert Hoover czynem dowodził swej determinacji"

Kapituła Nagrody, podejmując taką decyzję w roku 100-lecia ustanowienia dyplomatycznych stosunków polsko-amerykańskich, "pragnie wyraziście podkreślić zasługi Herberta Hoovera w ich budowaniu i rozwijaniu".

CZYTAJ WIĘCEJ O STULECIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POLSKA-USA

"Od początku Polski Niepodległej i swej pierwszej w niej wizyty, jako wysłannika specjalnego prezydenta USA Woodrowa Wilsona, Herbert Hoover czynem dowodził swej determinacji w tworzeniu Polski jak najsilniejszej, najbezpieczniejszej i najzasobniejszej. W planie humanitarnym zorganizował i dostarczył pomoc żywnościową i medyczną dla ponad dwóch milionów polskich dzieci. W planie gospodarczym, organizował środki na odbudowę zniszczonego wojną przemysłu, w tym doprowadził do ponownego uruchomienia produkcji włókienniczej miasta Łodzi. W 1922 roku Rzeczpospolita Polska nadała mu Honorowe Obywatelstwo, żaden inny prezydent amerykański takiego zaszczytu dostąpić nie zdołał" - uznała kapituła.

Nagroda Orła Jana Karskiego dla Pawła Adamowicza. "Za dzieło dobra, które życiem przepłacił" Zamordowany... czytaj dalej » Swe zaangażowanie w pomoc Polakom Herbert Hoover kontynuował także po drugiej wojnie organizując humanitarne dostawy żywności, odzieży i leków w ramach UNRRA. Stanowczo oddzielał podziw i sympatię dla narodu od faktu, że Polska znajduje się pod dominacją sowiecką, a rządzona jest przez marionetkową ekipę komunistyczną.

Wręczenie nagrody na początku 2020 roku

Od lat dziecinnych Jana Karskiego (wówczas Kozielewskiego) Herbert Hoover był jego życiowym wzorem na równi z Józefem Piłsudskim. W czasie wojny, już jako emisariusz Państwa Podziemnego i Rządu RP na Wychodźstwie, Jan Karski poznał Herberta Hoovera osobiście. Na jego prośbę podjął się w 1946 roku misji przejmowania dla Biblioteki Hoovera dokumentów polskiej historii, by nie wpadły w ręce reżimu warszawskiego i jego moskiewskich sponsorów. Dotyczyło to m.in. bezcennych zasobów 2 Korpusu Generała Władysława Andersa, dokumentów dyplomatycznych RP oraz związanych z walką o niepodległą Polskę. Kilkanaście ton dokumentacji dotarło do Biblioteki Hoovera w Kalifornii dając początek jej kolekcji europejskiej. Jan Karski z Herbertem Hooverem i jego placówką historyczną pozostawał do końca. Do Instytutu Hoovera trafiły jego archiwa osobiste.

Wręczenie nagrody odbędzie się w Stanach Zjednoczonych na początku 2020 roku.

Źródło: Wikipedia/Library of Congress (PD) Herbert Hoover był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1929-1933

Jak podkreśla, członek kapituły nagrody, ksiądz arcybiskup profesor Alfons Nossol, Herbertowi Hooverowi Polska winna dziękować nie tylko za wymierną pomoc, jakiej w historii nie dokonał dla Polski zapewne żaden pojedynczy człowiek niebędący Polakiem. Powinna także dziękować za to, że postać Hoovera od dzieciństwa formowała polskiego bohatera narodowego do moralnej wielkości, którą podziwia dziś ludzkość.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kim był Herbert Hoover? Opowiada Zbigniew Lewicki

Nagroda Orła Jana Karskiego

Nagroda Orła Jana Karskiego przyznawana jest od 2000 roku. O wyborze laureatów decyduje kapituła złożona z osób, które zostały nią uhonorowane w latach poprzednich oraz przedstawicieli rodziny Jana Karskiego. Orły Jana Karskiego przyznano już m.in. Jackowi Kuroniowi, ks. prof. Józefowi Tischnerowi, Markowi Edelmanowi, Tadeuszowi Mazowieckiemu, Orianie Fallaci, Lechowi Wałęsie, Karolowi Modzelewskiemu, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Borysowi Niemcowowi.

Sto lat stosunków dyplomatycznych Polski i USA. "Oparte na wspólnych wartościach" Ambasada RP w... czytaj dalej » Na nagrodę składa się dyplom i statuetka orła, będąca repliką rzeźby orła z brązu na marmurowej podstawie. Karski mówił, że chce, by nagroda jego imienia trafiała do tych, którzy "godnie nad Polską potrafią się zafrasować" oraz tych, którzy "nie będąc Polakami, dobrze Polsce życzą".

Kurier, emisariusz, świadek Holocaustu

Urodzony w Łodzi 24 czerwca 1914 roku Jan Karski, właściwie Jan Romuald Kozielewski, pseudonim "Witold", to legendarny kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu, który dostarczył aliantom raport o tragicznej sytuacji i planowej eksterminacji Żydów.

Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi - polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. Przez Instytut Jad Waszem uhonorowany został tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie.