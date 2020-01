Marszałek Senatu powołał zespół doradców. Sprawdzą zgodność ustaw z konstytucją

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w czwartek wręczył nominacje członkom 15-osobowego zespołu doradców do spraw ochrony konstytucyjności prawa. - Chcemy działać merytorycznie, naszym wyznacznikiem są wartości unijne zawarte w traktatach oraz konstytucja - podkreślił na konferencji prasowej przewodniczący zespołu profesor Marek Chmaj.

Zespół - jak mówił Marek Chmaj - składa się z "15 naukowców, posiadających ogromny dorobek z zakresu prawa konstytucyjnego i nauk pokrewnych".

Do zakresu jego działania - czytamy na stronie Senatu - "należy sporządzanie na zlecenie Marszałka Senatu i Prezydium Senatu opinii w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przez Sejm i przekazanych Senatowi, projektów ustaw wniesionych do Marszałka Senatu oraz ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, w odniesieniu do których są wątpliwości co do zgodności z Konstytucją".

- Chcemy działać merytorycznie, tak, aby na przyszłość wszystkie bardzo kontrowersyjne projekty ustaw, które zostały uchwalone w Sejmie, przed ich analizą w Senacie, miały opinię zespołu - zapewnił Chmaj. Podkreślił, że wyznacznikiem dla zespołu "są wartości unijne zawarte w traktatach oraz konstytucja".

"Jeżeli ustawa kagańcowa zostanie uchwalona, będzie pierwszym punktem prac zespołu"

Chmaj był też pytany, jakie będą działania zespołu w związku z tak zwaną ustawą kagańcową, mającą dyscyplinować sędziów.

- Ustawa kagańcowa będzie przedmiotem obrad Senatu w najbliższych tygodniach. Będziemy zmuszeni wydać opinię o tej ustawie dopiero jak ona opuści Sejm, chyba że w Sejmie zostanie przyjęty wniosek Senatu o odrzucenie tej ustawy w całości. Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, będzie pierwszym punktem prac zespołu i zespół wyda opinię w jej sprawie w pełnym składzie - powiedział przewodniczący zespołu doradców.

15 członków zespołu

Zespół został powołany 17 grudnia zeszłego roku, w czwartek marszałek wręczył nominacje jego 15 członkom.

Przewodniczącym zespołu jest profesor Chmaj, a w skład grupy senackich doradców wchodzą doktorzy i profesorowie nauk prawnych, zatrudnieni w wyższych uczelniach na stanowiskach profesorów: dr hab. Ryszard Balicki, dr hab. Jacek Barcik, dr hab. Mariusz Bidziński, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr hab. Marcin Dąbrowski, dr hab. Radosław Grabowski, dr hab. Tomasz Koncewicz, dr hab. Bartłomiej Nowotarski, dr hab. Sławomir Patyra, dr hab. Ryszard Piotrowski, dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. Andrzej Rzepliński (b. prezes TK), prof. Bronisław Sitek, dr Tomasz Zalasiński.

Źródło: PAP/Rafał Guz Marszałek Senatu powołał doradczy zespół kontroli konstytucyjności prawa