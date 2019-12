W aptekach brakuje leczniczej marihuany. "Okres międzyświąteczny nie sprzyja przyspieszeniu"

Lecznicza marihuana jest dostępna na receptę, ale ta na nic się nie zda, jeśli zalecona przez lekarza marihuana nie zostanie dostarczona do apteki. Farmaceuci i hurtownicy zgłaszają braki suszu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Policja zarekwirowała mu medyczną marihuanę. "To jak zabrać cukrzykowi insulinę" Ten dzień pan... czytaj dalej » Ewa Górska, emerytowana lekarz anestezjolog, cierpi na chorobę Parkinsona, której towarzyszą ostre bóle neuropatyczne. - Jakby mnie ktoś polewał gorącą smołą i szpileczki wbijał – tłumaczy.

Lecznicza marihuana poprawiała jej samopoczucie i znacząco łagodziła ból. - Moim zdaniem na początku około 70 procent. Oczywiście teraz już nie jest tak skuteczna, jak była – mówi. Kiedyś używała waporyzatora, teraz leczniczą marihuanę po prostu zjada - oczywiście o określonych godzinach i w określonych dawkach.

Do tej pory bez większego problemu kupowała w aptece susz, który zawiera THC. Problem w tym, że zapasy pani Ewy są na wykończeniu, chociaż 10 grudnia lekarz z poradni leczenia bólu wystawił jej receptę na leczniczą marihuanę. Niestety, nie da się jej zrealizować. Marihuany nie można zamówić w aptece, bo w hurtowniach nie ma suszu. Problem narasta od kilku tygodni.

"Strona kanadyjska musi uzyskać zgodę na eksport"

Joanna Urbańska, wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej w Szczecinie, tłumaczy, że "jest to spowodowane brakiem dostaw od producenta". - A właściwie od importera. Z informacji, które uzyskaliśmy z hurtowni, surowiec występował z krótką datą ważności – dodaje.

Leczniczą marihuanę na receptę można kupić w polskich aptekach od stycznia. Susz sprowadzają dwie firmy, bo uprawa rośliny w Polsce jest nielegalna. Nie wiadomo do końca, dlaczego brakuje suszu w aptekach. Jak zapewnia w "Rzeczpospolitej" przedstawicielka jednego z dostawców marihuany, firma jest w trakcie realizacji kolejnej dostawy na teren Polski. "Strona kanadyjska musi uzyskać zgodę na eksport surowca na teren Europy. Nie wiem dokładnie, kiedy pojawi się on w polskich hurtowniach i aptekach, bo zwolnienie ich do obrotu wymaga spełnienia szeregu procedur legislacyjnych, a okres międzyświąteczny nie sprzyja ich przyspieszeniu" – mówi Małgorzata Wagner ze Spectrum Therapeutics.

"Muszą przerwać leczenie z powodu braku leku na rynku"

Jak pisze gazeta, dużą część towaru, który trafia do Europy, pochłonął rynek niemiecki. Zapotrzebowanie rośnie także w Polsce. - W Polsce nie ma listy wskazań, w których może być stosowana, dlatego na rynku jest stosowana w bardzo różnych, nawet niekiedy dziwnych wskazaniach. Ale podstawowym wskazaniem, udowodnionym jest leczenie przeciwbólowe – mówi dr Jerzy Jarosz z Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa.

Parlament Europejski apeluje: badajcie marihuanę, wykorzystujcie w terapii pacjentów Już nie tylko... czytaj dalej » Inne to choroby zapalne stawów, choroby zapalne jelit. By leczyć ból, podaje się susz, który zawiera THC - psychoaktywny składnik konopi.

Na razie pacjenci muszą uzbroić się w cierpliwość. - Stale są chorzy, którzy mieliby wskazania do zastosowania marihuany, natomiast dla nas największą troską są chorzy, którzy są leczeni i muszą przerwać leczenie z powodu braku leku na rynku – mówi Jarosz.

Gdyby jednak problemy z dostępem do marihuany się utrzymywały, farmaceuci proponują inne rozwiązanie - import docelowy. To sytuacja, w której apteka zamawia za granicą lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce. - Zajmuje to troszkę czasu, bo trwa to około dwóch miesięcy. Pacjent musi uzyskać zgodę na import docelowy – wskazuje farmaceuta Eugeniusz Bukiewicz.

Zgodę na import docelowy wydaje Ministerstwo Zdrowia. Ewa Górska dostała już taką zgodę, ale na marihuanę musi jeszcze poczekać.