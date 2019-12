"Mamy ogromne możliwości, ale chyba najwięcej wymówek". Jak spalić kalorie po Świętach





- Wyjdźmy z domu, oddychajmy świeżym powietrzem, o ile się da, i tyle - mówiła Edyta Litwiniuk. Trenerka fitness radziła w TVN24, jak wygrać ze świątecznymi kaloriami. - Dajmy sobie szansę i dajmy sobie czas, bo naprawdę rezultaty są zachwycające - powiedziała.

Trenerka zachęcała, aby ruch zacząć nawet od spaceru, a dopiero później pomyśleć o innych formach aktywności fizycznej.

Najpierw badania, potem ćwiczenia

- Swoim podopiecznym sugeruję, aby dali sobie miesiąc na przetestowanie różnych zajęć. Kluby fitness oferują mnóstwo różnych form aktywności - stwierdziła i dodała, że można również ćwiczyć w domu, korzystając z filmików dostępnych w internecie. - Mamy teraz naprawdę ogromne możliwości. Choć z drugiej strony czasami się wydaje, że chyba najwięcej mamy wymówek.

Litwiniuk radziła, aby przed rozpoczęciem aktywności wykonać podstawowe badania krwi i serca.

Trenerka zauważyła również, że często po rozpoczęciu zajęć waga może pokazywać więcej niż wcześniej, co może demotywować ćwiczącego.

- Dlatego zawsze mówię, że warto robić sobie zdjęcia w tym samym stroju i jeszcze mierzyć obwody talii w najwęższym miejscu, brzucha na wysokości pępka, bioder i ud - powiedziała Litwiniuk.

Ruch i rozsądne ilości jedzenia

Zdaniem trenerki rozpoczęcie aktywnego trybu życia jest naprawdę banalnie proste.

- Po prostu ubierzmy najgorszy dres, jaki mamy i najprostszy model butów - stwierdziła. - Wyjdźmy z domu, oddychajmy świeżym powietrzem, o ile się da, i tyle. Jeśli chodzi o jedzenie z kolei, to jedzmy wszystko na co mamy ochotę, byle w rozsądnych ilościach - dodała.

Zaleciła, aby wybierać zdrowe, jak najmniej przetworzone potrawy.

- Czasami jest tak, że proszę swoich podopiecznych, żeby mi rozpisali co jedzą i oni mówią "a, bardzo mało". Tymczasem okazuje się, że już do godziny 12 przekraczają swoją dzienną dawkę zapotrzebowania kalorycznego - wyjaśniła Litwiniuk i dodała, że w wielu produktach jest dużo ukrytych, pustych kalorii, np. w słodkich napojach.

- To co jemy jest kluczem. Dieta to 70 procent - powiedziała.

"Dajmy sobie szansę i czas"

Trenerka podkreśliła, że jak każda dziedzina życia, tak samo aktywność fizyczna i pozbycie się zbędnych kilogramów, to proces. - Dajmy sobie szansę i dajmy sobie czas, bo naprawdę rezultaty są zachwycające - stwierdziła.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z trenerką Edytą Litwiniuk