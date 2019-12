"Tak robi złodziej", "to są jakieś jaja". Burzliwe nocne obrady na nagraniach

W piątek wcześnie rano, po niemal 10 godzinach obrad, sejmowa komisja sprawiedliwości przyjęła projekt nowelizacji dotyczący dyscyplinowania sędziów, wprowadzając do niego poprawki autorstwa klubu PiS. - Gdyby politycy PiS-u nie mieli nic do ukrycia, to by to procedowali z dumą i uśmiechem na twarzy w ciągu dnia. Ale procedują w nocy, a tak robi złodziej - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Obrady miały burzliwy przebieg i zostały uwiecznione na nagraniach.

Obrady komisji sprawiedliwości zakończyły się około godziny 5.30, trwały niemal 10 godzin. Posłowie przyjęli 22 poprawki klubu Prawa i Sprawiedliwości i odrzucili ponad 80 poprawek opozycji do projektu nowelizacji ustaw sądowych. Zmodyfikowany został szereg przepisów, w tym te, które wzbudziły największe kontrowersje.

"To mi uniemożliwi nawet wrócenie do domu i przebranie się"

Około godziny 3.25 przewodniczący komisji Marek Ast ogłosił przerwę do godziny 4.15. Spotkało się to z protestem niektórych posłów.

- To nam uniemożliwi wrócenie. Ja mieszkam w Pruszkowie. To mi uniemożliwi nawet wrócenie do domu i przebranie się - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz. - To są jakieś jaja - słychać było głos z sali.

W piątek o 12.30 ma się odbyć drugie czytanie projektu w Sejmie.

"Jeżeli człowiek się czegoś wstydzi, robi to w nocy, ukradkiem"

Po zarządzeniu przerwy Gasiuk-Pihowicz komentowała nocne obrady komisji.

Szłapka: Zgłaszam poprawkę. Niech ustawa nazywa się "o bezkarności polityków PiS-u"

Napięcie utrzymywało się w czasie dyskusji nad kolejnymi zapisami projektu. Przewodniczący komisji Marek Ast mówił o jednej z poprawek jako "najdalej idącej" w stosunku do kilku innych i w związku z tym, jeżeli zostanie przyjęta, inne będą bezprzedmiotowe. Zapytany przez posłów opozycji na jakiej podstawie to ustalił, odparł: - Na podstawie logicznego myślenia.

Posłowie opozycji zaczęli się śmiać. Sugerowali, że Ast powinien zasięgnąć opinii Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie.

Podczas posiedzenia komisji Michał Szczerba z KO zaproponował zmianę tytułu ustawy na "ustawa o represjach wobec sędziów związanych ze stosowaniem konstytucji i prawa Unii Europejskiej".

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka chciał, żeby przyjęła ona nazwę "o bezkarności polityków PiS-u".

Krzysztof Piątkowski z KO chciał, aby preambuła projektu nowelizacji klubu PiS otrzymała brzmienie: "38 lat od wprowadzenia przez władze komunistyczne stanu wojennego w Polsce, postanowiliśmy wprowadzić stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości".





Posłowie urządzili poczęstunek

Około godziny 4.15, przed blokiem głosowań, posłowie Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska i Michał Szczerba przynieśli na salę posiedzenia komisji kawę, herbatę i jabłka, którymi częstowali obradujących - choć, sądząc z nagrań - niewielu posłów Zjednoczonej Prawicy miało na nie ochotę.

