Pogotowie sylwestrowe dla zwierząt w Białymstoku. "Bądźmy dobrymi ludźmi"





»

Białostocki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uruchomił pogotowie sylwestrowe dla psów wystraszonych wystrzałami noworocznych fajerwerków. Informacje o zagubionych i znalezionych zwierzętach można zgłaszać przez telefon lub media społecznościowe. Numer będzie aktywny do 3 stycznia.

"Bądźmy blisko, ale nie pocieszajmy". Jak pomóc zwierzętom przeżyć sylwestra Huczna noc... czytaj dalej » Pogotowie sylwestrowe to coroczna inicjatywa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Białymstoku. Numer telefonu pogotowia: 505 978 439 działa od poniedziałkowego popołudnia. Dzięki niemu zaniepokojeni właściciele psów mogli zostawić informację o tym, że ich pies zaginął.

Dramat dla zwierząt

- Ten numer jest po to, żeby uratować przynajmniej część zwierząt, które wystraszone wybuchami petard na pewno będą uciekać, bo taka sytuacja zdarza się co roku. Jest to dramat dla zwierząt. One ten hałas, który dla nas jest w miarę znośny, odczuwają bardzo silnie. Dlatego, że wszystkie zwierzęta mają bardziej wyczulony słuch niż ludzie i dla nich taki hałas to jest wręcz ból - tłumaczy Anna Jaroszewicz, prezes TOZ Białystok i kierowniczka białostockiego schroniska dla zwierząt.

Wystraszone psy uciekają w panice przed siebie i niestety często w takiej sytuacji wpadają pod samochody.

"Bądźmy dobrymi ludźmi"

Aby pośredniczyć między osobami, które zgubiły lub znalazły zwierzę, także w mediach społecznościowych stowarzyszenie utworzyło wydarzenie: Pogotowie sylwestrowe TOZ Białystok. Właściciele psów mogą wysyłać zdjęcia zaginionego pupila z kontaktem telefonicznym do siebie, podobnie osoby, które przygarnęły takie zwierzę. Przy zgłoszeniu należy podać krótkie informacje o zagubionym lub znalezionym psie.

Jak przygotować zwierzęta na sylwestrową noc? Już za kilka dni... czytaj dalej » Pracownicy stowarzyszenia alarmują, że jeśli widzimy zagubione, wystraszone zwierzę, nie zostawiajmy go na ulicy, zabierzmy do siebie. TOZ na pewno nie zdoła zabezpieczyć każdego psa na terenie miasta. - Wszyscy byśmy chcieli, żeby dobry człowiek pomógł naszemu psu. I bądźmy takimi dobrymi ludźmi, zabezpieczmy to zwierzę. Dajcie nam znać, że macie je u siebie, wyślijcie nam zdjęcia. Będziemy poszukiwać tych zaginionych psów, jak i domów tych zwierząt - apeluje Jaroszewicz.

Numer pogotowia sylwestrowego będzie działał jeszcze kilka dni po sylwestrze, do 3 stycznia. Część zagubionych w Białymstoku psów trafi do miejscowego schroniska. Będzie można je odebrać od 2 stycznia.

Sylwestrowy łącznik

To piąty rok, kiedy stowarzyszenie pośredniczy między osobami, które zgubiły lub znalazły zwierzę. Podczas ubiegłorocznego sylwestra w ten sposób udało się pomóc kilkudziesięciu zwierzętom. Przez lata liczba zgłoszeń zmniejsza się, bo obserwowanych jest mniej wybuchów petard i fajerwerków.

Od kilku lat, podczas miejskiego sylwestra w Białymstoku, nowy rok witany jest pokazem laserowym. W województwie podlaskim w tym roku z sylwestrowych wystrzałów zrezygnowały również Suwałki i Sokółka.