Sztuczne choinki wymienili na żywe świerki

Mieszkańcy Białegostoku skorzystali z okazji i wymienili swoje stare sztuczne choinki na naturalne żywe świerki. Akcję przygotowało miasto Białystok. Urzędnicy rozdali sto żywych choinek. Sztuczne trafią do utylizacji.

Każdy, kto chciał pozbyć się sztucznej choinki, mógł w czwartek na Rynku Kościuszki w Białymstoku wymienić ją na żywe drzewko w doniczce. Oddane przez białostoczan sztuczne choinki będą rozebrane na części, a elementy nadające się do recyklingu zostaną ponownie wykorzystane.

Miasto Białystok od kilkunastu miesięcy wychodzi do mieszkańców z różnymi inicjatywami promującymi dbanie o środowisko naturalne. Przed świętami zorganizowało pilotażową akcję wymiany choinek „Żywa za sztuczną”.

- Drzewka sztuczne rozkładają się przez 500 lat. Uznaliśmy, że warto, żeby ci, którzy mają je w domu, przynieśli je do nas, żebyśmy mogli je zutylizować, a w zamian za to dostają choinki w doniczkach, które później będą mogli posadzić na swoich działkach. Wszystko po to, by nasze środowisko było coraz czystsze – w rozmowie z TVN24 powiedział Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Urzędnicy miejscy przypominają, że sama produkcja sztucznych choinek nie służy środowisku i powoduje zanieczyszczenie powietrza.

- Nie spodziewaliśmy się, że pierwsza akcja w Białymstoku wymień sztuczną choinkę na naturalną, żywą spotka się z takim zainteresowaniem ze strony białostoczan. Stoją w kolejce, żeby zamienić sztuczne drzewko na naturalne - dodał Rudnicki.

To już pewne, że w kolejnych latach akcja będzie kontynuowana i miasto wymieni z mieszkańcami jeszcze więcej choinek niż w tym roku.

