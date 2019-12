Ambasador Rosji w Polsce pilnie wezwany do MSZ

Foto: Tomasz Waszczuk / PAP Video: Reuters

Władimir Putin na posiedzeniu kierownictwa ministerstwa...

24.12 | Tym, co mnie uderzyło, było to, jak traktowali tak zwaną kwestię żydowską Hitler i oficjalni przedstawiciele Polski - powiedział Władimir Putin. Rosyjski przywódca we wtorek ponowił także zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który, według niego, miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.

