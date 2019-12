"Relacje polsko-izraelskie są dobre"





Polska nie jest krajem antysemickim. Zdarzają się przypadki antysemityzmu, tak jak w innych krajach - mówił w "Tak jest" w TVN24 ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Cwi. - Problem antysemityzmu widzimy na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Europie zaczyna nabierać sił. I to mnie niepokoi - dodał.

"Drogi Prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, aby rozpocząć II wojnę światową" To Hitler i... czytaj dalej » Ambasador Izraela w Polsce obecne stosunki polsko-izraelskie ocenił jako "dobre". Alexander Ben Cwi zwrócił uwagę na relacje gospodarcze, a także na rozwijającą się turystykę. - 300 tysięcy Izraelczyków było w mijającym roku w Polsce - powiedział.

"Każdy przykład antysemityzmu mnie niepokoi"

Pytany, czy Polacy są antysemitami, ambasador Izraela, ocenił, że Polska nie jest krajem antysemickim. Zauważył jednak, że zdarzają się przypadki antysemityzmu, tak jak w innych krajach.

Ambasador pytany był również o to, jak odbiera wejście Sejmu wraz z Konfederacją polityków o poglądach antysemickich. Przyznał, że go to niepokoi. - W końcu ten problem antysemityzmu widzimy na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Europie zaczyna nabierać sił. I to mnie niepokoi - dodał ambasador.

- Każdy przykład antysemityzmu mnie niepokoi - podkreślił.

"Polska była pierwszą ofiarą tej wojny"

W "Tak jest" odniósł się także do słów prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczących Polski i genezy wybuchu II wojny światowej.

O CZYM MÓWIŁ PUTIN - CZYTAJ WIĘCEJ

Alexander Ben Cwi podkreślił w "Tak jest", że "druga wojna światowa zaczęła się od Niemiec". - Nie można zarzucać komuś innemu tego, co robili Niemcy - dodał. - Polska była pierwszą ofiarą tej wojny, później były inne kraje - podkreślił ambasador.

Zaznaczył również, że jeżeli są jakiekolwiek spory historyczne, należy zostawić je historykom.

"To absolutnie nieprawda"

Ambasador Rosji w Polsce pilnie wezwany do MSZ Resort spraw... czytaj dalej » Ambasador mówił także o obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, które mają się odbyć w Polsce oraz w Izraelu.

Pytany, czy Izrael organizuje własne obchody, żeby mógł na nie przyjechać rosyjski prezydent Władimir Putin, Alexander Ben Cwi zaprzeczył. - To absolutnie nieprawda - powiedział.

Podkreślił, że Izrael organizuje uroczystości 23 stycznia, a nie 27, żeby zaproszeni goście mieli również możliwość wzięcia udziału w obchodach organizowanych na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Dodał, że do Polski przyleci prezydent Izraela Reuwen Riwlin.

Ambasador: Polacy powinni spełnić to, co podpisali w Terezinie

Odniósł się również do amerykańskiej ustawy o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act, potocznie zwaną ustawą 447), dotyczącej restytucji mienia ofiar Holokaustu.

Jego zdaniem, Polacy nie powinni się niepokoić. - Powinni spełnić to, co Polska podpisała w 2009 roku w Terezinie - powiedział. Dopytywany, czy w związku z tym nie jest zadowolony z tego, jak Polska realizuje tę deklarację terezińską, odpowiedział: - Fakt, że nic nie było zrobione i fakt, że potrzebuje jakiejś deklaracji Senatu, coś mówi o tym.

Ustawa JUST nie przewiduje żadnych sankcji dla państw sygnatariuszy deklaracji terezińskiej, które nie spełniły swych obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom i dlatego ma głównie symboliczny, deklaratywny charakter.