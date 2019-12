Strzembosz: policzyłem, ile razy prezydent złamał konstytucję





»

Prezydent przysięgał na konstytucję: "tak mi dopomóż Bóg". Obydwaj jesteśmy wierzący - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Adam Strzembosz, który pytany był o to, czy Andrzej Duda powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego komentował także uchwaloną przez Sejm dyscyplinującą sędziów nowelizację ustaw.

Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz był pytany w "Faktach po Faktach", czy prezydent Andrzej Duda powinien być postawiony przed Trybunałem Stanu.

"Proszę, żeby zawetował ten projekt". Osobisty apel promotora Andrzeja Dudy Kiedyś się... czytaj dalej » W odpowiedzi przywołał historię, kiedy spotkał się ze znanymi mu z dawnych czasów adwokatami. - Była dyskusja, czy pan prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Tamten zespół prawników chórem mówił: oczywiście. Ja mówiłem: niekoniecznie, to zależy - relacjonował. - Jeżeli postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu doprowadziłoby do jakichś rozruchów, rozłamów, to pal sześć. Nie można amnestionować pospolitych przestępstw, ale Trybunał Stanu to jest polityka - zwrócił uwagę.

Przyznał przy tym, że na wyliczanie, kiedy prezydent złamał konstytucję "nie ma czasu".



Jak mówił, kiedyś policzył, że stało się siedem razy. - A przysięgał na tę konstytucję: "tak mi dopomóż Bóg". Obydwaj jesteśmy wierzący - podkreślił.

"Zniesiono do zera samorząd sędziowski"

W piątek przez Sejm głosami posłów klubu PiS przeszła dyscyplinująca sędziów nowelizacja ustaw sądów. Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu i po południu zakończyli - bez możliwości zadawania pytań - głosowanie nad wnioskami mniejszości i poprawkami. Teraz projektem zajmie się Senat.

Sejm przegłosował ustawę represyjną. Okrzyki "hańba" i "konstytucja" Ustawa... czytaj dalej » ZOBACZ, JAK GŁOSOWALI POSŁOWIE

- Jakby sędziów nie było, to w ogóle byłoby świetnie. Przejęcie władzy sądowniczej poprzez jej zupełne podporządkowanie politykom, to świetne wyjście - ironizował Adam Strzembosz, komentując działania obozu rządzącego.

Zapytany, co jest w najgroźniejsze w tej ustawie, odpowiedział, że "zniesiono właściwie do zera samorząd sędziowski". - Dawniej sędziowie opiniowali kandydatów na sędziów czy do wyższych instancji. To było bardzo ważne, w tajnym głosowaniu - zauważył.

Projekt PiS w jednym z zapisów stwierdza, że z chwilą jego wejścia w życie, "ustają kadencje dotychczasowych kolegiów sądów powszechnych" - okręgowych i apelacyjnych. Mają się składać już nie z prezesów i sędziów z różnych sądów, ale tylko i wyłącznie z prezesów.

Kolegia z samymi prezesami w składach mają opiniować kandydatów na sędziów. Obecnie czynią to zarówno kolegia, jak i zgromadzenia sędziów.

Strzembosz: pośpiech ośmiesza Sejm

Strzembosz pytany był także o tryb pracy sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która zajmowała się projektem - z przerwami - od godziny 19 w czwartek do 5 rano w piątek.

Ustawą represyjną zajmie się Senat. Grodzki: wykorzystamy cały pakiet możliwości Sejm w... czytaj dalej » - Wszyscy myśleli, że nowe kierownictwo Sejmu to rzeczywiście będzie nowe otwarcie - stwierdził. - Pan Piotrowicz (były przewodniczący komisji sprawiedliwości) w komisjach dawał opozycji 30 sekund na zabranie głosu, teraz jest wspaniale, bo to minuta - dodał.



Jak mówił, "na tym polega ta zmiana". - Posłom odbiera się głos, nie pozwala się dyskutować, dyskusje nocne są obraźliwe - wymieniał. - Czy to jest stan wojenny, aby ustawy dyskutować po nocach? - pytał.



Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwrócił uwagę, że prace w Senacie nad ustawą "będą powolutku rozpatrywane".



- Po co ten pośpiech? Nikomu niepotrzebny. Ośmiesza Sejm, który jest ośmieszany od czterech lat. Dawniej też nie było wspaniale, ale takie ośmieszanie, jak teraz, jest absolutnie rekordowe - przyznał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Strzembosz: czy to jest stan wojenny, aby ustawy dyskutować po nocach?