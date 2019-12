Pasterka w bazylice Świętego Piotra. Przewodniczył papież Franciszek

Papież Franciszek podczas pasterki w Watykanie wezwał: - Nie czekajmy, aż bliźni stanie się świetny, aby czynić mu dobro, aż Kościół stanie się doskonały, żeby go miłować, aż inni będą nas poważali, byśmy im służyli. To my zacznijmy - apelował w homilii. Pasterka odbyła się we wtorek wieczorem w Wigilię Bożego Narodzenia w bazylice Świętego Piotra.

Jednym z papieskich ceremoniarzy podczas mszy był ksiądz Krzysztof Marcjanowicz z archidiecezji krakowskiej, mianowany przez Franciszka w zeszłym roku.

W bazylice watykańskiej zgromadziło się kilka tysięcy osób.

Intencje modlitewne odczytane w pięciu językach

Intencje modlitewne odczytane zostały w języku arabskim, francuskim, chińskim, portugalskim i suahili.

To siódme uroczystości Bożego Narodzenia pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Źródło: PAP/EPA/CLAUDIO PERI Papież Franciszek przewodniczył pasterce w bazylice Świętego Piotra

"Miłość pokonała strach"

W czasie mszy w bazylice Świętego Piotra w wigilijny wieczór papież mówił, że w noc narodzin Jezusa "miłość pokonała strach, pojawiła się nowa nadzieja, łagodne światło Boga pokonało ciemności ludzkiej arogancji".

Jak powiedział, Boża miłość "przemienia życie, odnawia historię, wyzwala od zła, wlewa pokój i radość". Nie będzie pasterki w Notre Dame. Pierwszy raz od ponad 200 lat W Paryżu po raz... czytaj dalej »

Franciszek tłumaczył, że przyjście Boga na świat jest "całkowicie darmowe", podczas gdy na świecie wszystko wydaje się odpowiadać logice dawania po to, aby mieć.

Miłości Boga, wskazywał papież, "nie można negocjować". - Nie uczyniliśmy nic, aby sobie na nią zasłużyć i nigdy nie będziemy w stanie jej wynagrodzić - zauważył.

- Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg stale kocha każdego człowieka, nawet najgorszego. Mnie, tobie, każdemu z nas dzisiaj mówi: "Kocham cię i zawsze będę cię kochał, jesteś cenny w moich oczach" - mówił papież.

- Bóg cię kocha nie dlatego, że słusznie myślisz i dobrze postępujesz, po prostu cię kocha - wyjaśnił. Za błędne uznał częste myślenie: "Bóg jest dobry, jeśli my jesteśmy dobrzy i karze nas, jeśli jesteśmy źli".

- Pomimo naszych grzechów nadal nas miłuje. Jego miłość się nie zmienia, nie obraża się, jest wierna, jest cierpliwa - powiedział papież. Dodał, że to jest dar, jaki odnajduje się w Boże Narodzenie.

- Ze zdumieniem odkrywamy, że Pan jest wszelką możliwą bezinteresownością, wszelką możliwą czułością, jesteśmy miłowani przez Boga na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, szczęśliwi lub smutni - powiedział.

Źródło: PAP/EPA/CLAUDIO PERI To siódme uroczystości Bożego Narodzenia pod przewodnictwem papieża Franciszka

"Jeśli widzisz, że twoje serce jest ubogie w miłość, ta noc jest dla ciebie"

Papież mówił, że wielka radość z narodzin Jezus ogłoszona pasterzom jest "udziałem całego narodu".

- W tych pasterzach, którzy z pewnością nie byli świętymi, jesteśmy także i my, z naszymi kruchościami i słabościami. Bóg, podobnie jak wezwał ich, wzywa także i nas, ponieważ nas miłuje. A w nocach życia zarówno nam jak i im mówi: "Nie bójcie się" - zaznaczył.

Franciszek apelował, by dać się "ogarnąć czułością" Dzieciątka Jezus.

Źródło: CLAUDIO PERI/PAP/EPA Papież Franciszek przewodniczył pasterce w bazylice Świętego Piotra

- Nie będziemy już mieli wymówek, by nie dać się miłować przez Niego. To, co w życiu nie wychodzi, co nie funkcjonuje w Kościele, co nie jest w porządku w świecie, nie będzie już usprawiedliwieniem. Zejdzie na dalszy plan, ponieważ w obliczu szalonej miłości Jezusa, miłości będącej w pełni czułością i bliskością, nie ma wymówek - podkreślił.

Jak dodał papież, Jezus nie zmienił historii przez przymuszanie kogoś czy siłą słów, ale "darem swego życia". - Nie czekał, aż staniemy się dobrzy, aby nas pokochać, ale dał nam siebie za darmo - wskazał.

Na zakończenie homilii Franciszek wezwał: - Drogi bracie, droga siostro, jeśli twoje ręce zdają ci się puste, jeśli widzisz, że twoje serce jest ubogie w miłość, ta noc jest dla ciebie. Ukazała się łaska Boga, aby zajaśnieć w twoim życiu.

- Przyjmij ją, a zajaśnieje w tobie światło Bożego Narodzenia - zachęcił.

Oglądaj Wideo: Reuters Plac świętego Piotra w wieczór wigilijny