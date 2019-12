"Pani Basi nie było w pracy" i Kaczyński poparł zmianę, z którą sam kiedyś walczył

Video: tvn24

Henryk Kowalczyk ocenia wpływ człowieka na zmiany klimatyczne

09. 01 | Henryk Kowalczyk mówił w "Faktach po Faktach", że "na pewno człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych, ale czy to jest czynnik dominujący, to naprawdę ciężko to zważyć". - Nie ma żadnych wątpliwości, że człowiek ma wpływ na emisję CO2 - dodał.

