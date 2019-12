"Mają być niby-sędziowie w niby-sądach pod sztandarem niby-sprawiedliwości"

Ta ustawa jest nie do naprawienia. Senat powinien przyjąć jedną uchwałę o odrzuceniu ustawy w całości - zasugerował w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, oceniając przyjętą w piątek przez Sejm głosami klubu PiS ustawę dyscyplinującą sędziów. Dodał, że nie ma "wielkich złudzeń co do prezydenta Andrzeja Dudy i jego odważnej postawy", ale podkreślił, że trzeba kierować do niego wnioski, "żeby to zawetował".

Nowelizacja ustaw sądowych, tak zwana ustawa represyjna, zaproponowana przez posłów klubu PiS, przeszła w piątek w ekspresowym tempie przez Sejm. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 233 posłów, 203 było przeciw, a 10 osób wstrzymało się od głosu.

"Ta ustawa jest nie do naprawienia"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w "Faktach po Faktach" w TVN24 ocenił, że "ta ustawa jest nie do naprawienia".

Jego zdaniem Senat, do którego teraz trafi ustawa, powinien przyjąć jedną uchwałę o odrzuceniu tego aktu prawnego w całości. - My też takie wnioski składaliśmy - zaznaczył.

- Nie mam wielkich złudzeń co do prezydenta (Andrzeja) Dudy i jego odważnej postawy w tym względzie, ale trzeba wykorzystać wszystkie elementy procesu legislacyjnego i wszystkie wnioski do prezydenta o to, żeby to zawetował.

"Istota sprawy dotyka sprawiedliwości, dotyka naszego prawa"

Kosiniak-Kamysz odniósł się do słów profesora Adama Strzembosza, który w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24 powiedział, że policzył, ile razy prezydent złamał konstytucję - stało się to siedem razy.

- To jest nie tylko temat łamania konstytucji, choć on jest na pierwszym miejscu. Drugi temat, ale nie mniej ważny, to prawo naszych rodaków do sprawiedliwości. O to chodzi w tej ustawie - przekonywał prezes PSL.

Jego zdaniem, "sędziowie są oskarżonymi w tej ustawie". - To jest kaganiec na sędziów, ale istota sprawy dotyka sprawiedliwości, dotyka naszego prawa, wypełniania artykułu 45 konstytucji, w którym jest mowa o bezstronnych, niezawisłych, niezależnych sądach, procesach, o prawie do dochodzenia do sprawiedliwości. Przeciwko temu jest skierowana ta ustawa - podkreślił.

"Partia, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwości chce zmieniać prawo, żeby ukraść sprawiedliwość"

Kosiniak-Kamysz ocenił, że ustawa "nie rozwiązuje żadnych problemów".

- To jest dziewiąta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i nic dobrego z tych ustaw nie wynika dla naszych rodaków. Nie ma niższych kosztów sądowych, nie ma krótszych postępowań, są dłuższe. Brak zaufania obywateli do Trybunału Konstytucyjnego. Spraw coraz mniej jest rozstrzyganych - wymieniał.

- To jest namacalny efekt tych czterech lat pseudoreformowania - dodał. - Partia, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwości chce zmieniać prawo, żeby ukraść sprawiedliwość - zauważył.

"Mają być niby-sędziowie w niby-sądach"

Szef ludowców ocenił, że obecne władze zmieniają sądownictwo właśnie po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. - Zmieńmy sobie wymiar sprawiedliwości w taki sposób, żebyśmy nie byli zagrożeni, nawet jak utracimy władzę - tak relacjonował domniemane motywy polityków obozu rządzącego.

- Dlatego będzie potrzebna całościowa reforma wymiaru sprawiedliwości. Od Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Najwyższy, (po) sądy powszechne. Nadająca obywatelski charakter, uspołeczniająca wymiar sprawiedliwości. Nie powrót do przeszłości, do tego, co było - zastrzegł.

Jak mówił, "to, co jest teraz, to jest nie tylko chaos, brak pewności wobec stanowionego prawa, brak pewności wyroku, ale to jest tak naprawdę zagrożenie funkcjonowania państwa w bardzo ważnym obszarze".

- Ja się odwołam nie tylko do zasady Monteskiusza trójpodziału władz. On powiedział takie ważne zdanie 300 lat temu - nie przewidywał, że będzie PiS w Polsce, ale PiS potwierdza, że te zdania są słuszne - że najokrutniejsza tyrania to jest taka, która się spełnia w cieniu prawa i pod sztandarem niby-sprawiedliwości - powiedział.

- I mają być niby-sędziowie w niby-sądach pod sztandarem niby-sprawiedliwości. To jest moim zdaniem taka esencja tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje - podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Mają być niby-sędziowie w niby-sądach pod sztandarem niby-sprawiedliwości"