Pompeo w styczniu chce "potwierdzić priorytety USA w Europie i Azji Centralnej"





Foto: PAP/EPA/ERIK S. LESSER | Video: PAP/EPA Sekretarz stanu USA planuje w styczniu liczne podróże (na nagraniu: spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji z 11 grudnia)

Na początku stycznia sekretarz stanu USA Mike Pompeo odwiedzi Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan i Cypr - poinformował Departament Stanu USA. "Potwierdzę priorytety USA w Europie i Azji Centralnej" - napisał na Twitterze Pompeo.

"Cieszę się, że w nowym roku będę mógł odwiedzić Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan i Cypr, gdzie spotkam się ze swoimi odpowiednikami i potwierdzę priorytety USA w Europie i Azji Centralnej" - napisał w poniedziałek na Twitterze Mike Pompeo.



Sekretarz stanu złoży wizytę w Kijowie 3 stycznia. Spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, szefem MSZ Wadymem Prystajką i ministrem obrony Andrijem Zahorodniukiem, by potwierdzić amerykańskie poparcie dla ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej - poinformował Departament Stanu.

Nowy wiceszef amerykańskiej dyplomacji z polskimi korzeniami Stephen Biegun,... czytaj dalej » Pompeo weźmie również udział w ceremonii upamiętniającej poległych w walkach w Donbasie. Spotka się też z przywódcami religijnymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i biznesu, z którymi będzie rozmawiał o obronie praw człowieka, klimacie inwestycyjnym i rządowych planach reform - dodano.

Spotkania w Mińsku, Nur-Sułtanie, Taszkencie i Nikozji

Dzień później w Mińsku Pompeo spotka się z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką i ministrem spraw zagranicznych Uładzimirem Makiejem, by - jak podał resort - podkreślić zaangażowanie USA na rzecz suwerennej, niepodległej, stabilnej i prosperującej Białorusi i potwierdzić pragnienie normalizacji stosunków dwustronnych.

Następnie sekretarz stanu złoży wizytę w stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtanie, gdzie spotka się z prezydentem Kasymem-Żomartem Tokajewem, byłym szefem państwa Nursułtanem Nazarbajewem i szefem MSZ Muchtarem Tileuberdim.

5-6 stycznia będzie w stolicy Uzbekistanu - Taszkencie. Tam będzie rozmawiał z prezydentem Szawkatem Mirzijojewem i szefem dyplomacji Abdulazizem Kamiłowem. Weźmie tam także udział w spotkaniu z szefami dyplomacji Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, by rozmawiać o pokoju i stabilizacji w Afganistanie i współpracy w regionie.

7 stycznia sekretarz stanu uda się do Nikozji, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Nikosem Anastasiadisem i ministrem spraw zagranicznych Nikosem Christodulidisem.