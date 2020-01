Kierowca ciężarówki długo walczył z wiatrem

W północnym Kolorado w centralnej części Stanów Zjednoczonych doszło w środowy poranek do niebezpiecznego zdarzenia. Z powodu porywistego wiatru kierowca ciężarówki stracił nad nią panowanie i zablokował drogę międzystanową prowadzącą do Wyoming.

Zdarzenie sfilmował jeden z kierowców, poruszający się za jadącą ciężarówką.

Watch as this @amazon Prime truck loses control in front of me due to extreme high winds on I-25 on the Colorado/Wyoming border moments ago @DenverChannel@Denver7Traffic@abcpic.twitter.com/c8TZcXBrUL — Daryl Orr (@WxTrackerDaryl) 1 stycznia 2020

Porywy wiatru sięgały 130 kilometrów na godzinę, przez co kierowca nie mógł zapanować nad swoim pojazdem. Wysoki bok przyczepy ciężarówki działał jak żagiel, ściągając pojazd z drogi.

Kierowca walczył z wiatrem długo. Ostatecznie przegrał, ale nie dopuścił do przewrócenia pojazdu. Ciężarówka zatrzymała się na pasie oddzielającym dwie części międzystanowej trasy. Na pewien czas zablokowała w ten sposób ruch w obu kierunkach.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Źródło: CNN Starcie ciężarówki z wiatrem