Pociąg wykoleił się na moście. Część wagonów wpadła do rzeki

W sobotę wykoleił się pociąg towarowy przejeżdżający przez most łączący dwa stany - Wirginię Zachodnią i Maryland w Stanach Zjednoczonych. Część wagonów wpadła do Potomaku.

Lokomotywa pociągu jadącego przez most łączący Wirginię Zachodnią i Maryland ciągnęła kilkadziesiąt wagonów ze zbiornikami na zboże. Wszystkie były puste. Francja sparaliżowana, nie kursują pociągi i metro. To strajk przeciw reformie emerytalnej Francja stoi w... czytaj dalej »

Nikt nie ucierpiał

Z torów wypadło kilka wagonów, a dwa z nich wpadły do Potomaku. Kolejne dwa zwisały z mostu.

Dzięki temu, że nic w nich nie było, nie doszło do zanieczyszczenia rzeki. Nikt też nie został ranny.

Zniszczony historyczny most

Uszkodzony został za to most z czasów wojny secesyjnej, czyli z drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Most jest częścią znajdującego się tam Narodowego Parku Historycznego. Wstęp do niego został ograniczony.

Śledczy badają przyczynę wykolejenia się składu.

Źródło: Google Maps Rzeka Potomak