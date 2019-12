Karambol w USA. Zderzyło się 69 samochodów

51 osób zostało rannych w karambolu z udziałem 69 aut na autostradzie w stanie Wirginia w USA - poinformowała w niedzielę amerykańska policja. Jak podkreśliły służby, do wypadku przyczyniła się mgła i lód na drodze, jednak nie jest jasne to, co zainicjowało zderzenie.