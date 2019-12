Próbowali ukraść auto, ale "walizka" nie pomogła. "Zabezpieczyliśmy kluczyki"





Dwóch mężczyzn weszło na posesję w Uniegoszczy (dolnośląskie) i metodą "na walizkę" próbowało ukraść zaparkowany tam samochód. Nie udało się, bo właściciel wcześniej zabezpieczył kluczyki. Teraz mężczyzn szuka policja i właściciel auta.

W nocy z 17 na 18 grudnia pod dom mieszkańca Uniegoszczy podeszło dwóch mężczyzn. Na celownik wzięli stojący na posesji samochód bmw. - Żona słyszała w nocy jakieś dźwięki, a rano zobaczyliśmy wyłamany zamek w drzwiach auta i potwierdzenie wizyty złodziei na zapisie z kamery monitoringu - relacjonuje pan Krzysztof, właściciel samochodu.

Zamaskowany mężczyzna z "walizką" przy drzwiach domu

Rozbity gang miał kraść luksusowe auta. "Działali na terenie Polski, Niemiec i Czech" Współpraca... czytaj dalej » Co widać na nagraniu? Zamaskowanego mężczyznę, który podchodzi do drzwi z urządzeniem nazywanym "walizką". Skanuje nim przestrzeń obok drzwi. W lewo, w prawo, górę i dół. Urządzenie radiowe miało przesłać z kluczyka sygnał do odbiornika umieszczonego przy aucie. W ten sposób złodzieje chcieli dostać się do środka. Jednak próby pozyskania sygnału nie powiodły się. Mężczyzna bezskutecznie skanuje powietrze.

- Po obejrzeniu jednego z programów telewizyjnych postanowiliśmy zabezpieczyć nasze kluczyki. I to uratowało nam samochód - mówi pan Krzysztof.

Złodzieje odeszli z niczym. A sprawa została zgłoszona policji.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcy przy pomocy nieustalonego narzędzia w kształcie skrzynki - najprawdopodobniej namierzającego sygnał kluczyka, bądź karty umożliwiającej dostęp do pojazdu - próbowali się włamać do samochodu - informuje Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z policji w Lubaniu.

I dodaje, że po tym jak złożone zostało zawiadomienie w sprawie zdarzenia prowadzone są policyjne czynności. - Zmierzają one do ustalenia sprawców tego przestępstwa - przekazuje policjantka.

"Raczej profesjonaliści, niż zwykłe złodziejaszki"

- Widać, że to raczej profesjonaliści niż zwykłe złodziejaszki. Być może chcieli zrobić sobie prezent przed świętami albo mieli zamówienie na ten konkretny samochód. Może chcieli sprzedać go na części - mówi właściciel samochodu.

Wszyscy ci, którzy rozpoznają mężczyznę widocznego na nagraniu proszeni są o kontakt z policją pod numerem telefonu: 75 722 90 30.

Do zdarzenia doszło w Uniegoszczy:



