Sporu o Prochownię ciąg dalszy. Protest przed urzędem i apel do radnych. "Wycofajcie się z tego stanowiska"

Przed urzędem dzielnicy Żoliborz zebrali się mieszkańcy, którzy nie zgadzają się z decyzjami w sprawie Prochowni. Chcą, by lokal prowadziła dawna najemczyni, Marianna Zjawińska. Umowa skończyła się jej na początku 2022 roku, ale w marcu 2023 ogłoszono, że może wrócić. Tak się nie stało, bo z decyzją nie zgodzili się radni. Pieczę nad obiektem przejmuje dzielnica.

- Jest około 30 osób. Są to mieszkańcy Żoliborza i rejonów parku. Mają transparenty z napisem "chcemy powrotu Prochowni Żoliborz". Są i większe banery oraz rozstawione leżaki z prochowni. Uczestnicy stoją i rozmawiają - relacjonował Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl, który był przed urzędem dzielnicy. Jak dodał chwilę później protestujący weszli z transparentami na sesję Rady Dzielnicy Żoliborz.

Dawna najemczyni miała wrócić do lokalu

Na początku marca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję, aby Zarząd Mienia przejął od Zarządu Zieleni pieczę nad nieruchomością . Wraz z końcem kwietnia ogłoszono, że ratusz doszedł do porozumienia z Marianną Zjawińską . Przygotowano umowę, według której Prochownia miała zostać wydzierżawiona dawnej najemczyni na trzy lata w trybie bezprzetargowym. Wznowienie działalności lokalu planowano jeszcze w sezonie letnim.

Z decyzją nie zgodzili się radni

Obiekt trafił do dzielnicy

- Dyrekcja Żoliborskiego Domu Kultury nigdy nie występowała z wnioskiem, inicjatywą czy chęcią zagospodarowania obu budynków prochowni znajdujących się na terenie parku Żeromskiego - informowała nas Iwona Mirosław-Dolecka, dyrektorka ŻDK. - Dnia 10 maja złożyłam wniosek do burmistrza dzielnicy z prośbą "o umożliwienie Żoliborskiemu Domowi Kultury prowadzenia działań statutowych skierowanych do mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy Żoliborz na terenach zielonych przylegających do Fortu Sokolnickiego" - wyjaśniła.