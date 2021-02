"Ułatwienia" po żoliborsku: słupki i kosz na śmieci na trasie dla niewidomych

Na zadziwiający montaż słupków zwrócił też uwagę żoliborski radny Łukasz Porębski. Jego zdaniem, umieszczono je w taki sposób, że całkowicie zaprzecza to funkcji, którą mają spełniać płyty chodnikowe o ryflowanej powierzchni. "Pasy prowadzące mają bowiem być wolne od przeszkód i umożliwiać osobom z niepełnosprawnością wzroku bezpieczne poruszanie się pomiędzy konkretnymi miejscami jak przejścia dla pieszych czy przystanki autobusowe. Montaż słupków w pasach prowadzących nie tylko utrudnia korzystanie z chodników, ale też jest niebezpieczny" - pisał w interpelacji skierowanej w styczniu do urzędu dzielnicy.

Radny domagał się też pilnej reakcji żoliborskich urzędników. Jego interpelacja została przekazana do ratusza do Donaty Kończyk, koordynator ds. dostępności z prośbą o ocenę tego rozwiązania. Odpowiedź nie została jeszcze zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

"Obecne rozmieszczenie minimalizuje niebezpieczeństwo"

Do sprawy odniosły się za to władze Żoliborza. Okazuje się, że w projekcie ulicy słupków nie było. Dostawiono je później, by powstrzymać kierowców przed łamaniem przepisów. - Konieczność ich montażu wynikała z uciążliwego dla mieszkańców, a przede wszystkim nieuprawnionego parkowania samochodów dostawczych, zaopatrujących okoliczne lokale handlowo-usługowe. Dodatkowo, pojazdy niszczyły chodniki oraz zawory infrastruktury podziemnej, które nie są przystosowane do tak dużych obciążeń - informuje rzeczniczka dzielnicy Donata Wancel. I dodaje, że słupki blokujące zostały zamontowane po interwencjach mieszkańców. - Ich zainstalowanie wyeliminowało nieprawidłowości - zaznacza rzeczniczka.

Ale dlaczego stanęły na środku tras dla niewidomych? To z kolei tłumaczy burmistrz Żoliborza Paweł Michalec, odpowiadając na interpelację radnego. "Pasy prowadzące zostały zamontowane w osi chodników z płytek o ryflowanej nawierzchni, które nie zachęcają pieszych do poruszania się ich śladem. Chodzenie po nich jest niewygodne i nieprzyjemne. Służą do prowadzenia osoby niewidomej za pomocą białej laski. Tak więc przeszkoda umieszczona w linii pasów prowadzących zostanie zlokalizowana poprzez laskę, co daje osobie niewidomej sygnał do wzmożonej uwagi i ominięcia jej, a nie zderzenia się z nią. Natomiast gdyby słupki zostały umieszczone pośrodku połówek chodnika [takie rozwiązanie też występuje w niektórych miejscach przy Rydygiera - red.] , wtedy stwarzałyby potencjalne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu pieszego szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż niewidomy nie otrzymałby sygnału o zagrożeniu poprzez prowadzoną w ryflach laskę i mógłby wpaść na stojący słupek. Obecne rozmieszczenie słupków minimalizuje niebezpieczeństwo" - wywodzi burmistrz.