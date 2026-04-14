Żoliborz Nie mieszkali razem, ale przychodził często i się nad nią znęcał

"Przemoc to nie jest sprawa prywatna"

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Policjanci z Żoliborza dostali zgłoszenie z mieszkania na ulicy Jasnodworskiej, gdzie doszło do awantury pomiędzy partnerami. W jej trakcie kobieta doznała obrażeń twarzy.

"Policjanci udzielili jej pomocy i zawieźli do szpitala. Kobieta złożyła zawiadomienie, że jej partner stosuje wobec niej przemoc od października ubiegłego roku. Para nie mieszkała razem, jednak mężczyzna często pojawiał się w mieszkaniu kobiety i zachowywał się wobec niej agresywnie. Wszczynał awantury bez wyraźnego powodu, stosował przemoc fizyczną i psychiczną, bił pokrzywdzoną otwartą dłonią i pięścią oraz uderzał jej głową o ściany" - przekazuje w komunikacie podinspektor Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.

Mężczyzna z zarzutami i zakazem zbliżania się

W czasie gdy pierwsza policyjna załoga udzielała pomocy kobiecie, druga zatrzymała partnera kobiety. Po zebraniu materiału dowodowego obywatel Turcji usłyszał zarzuty znęcania się nad partnerką.

Prokurator objął mężczyznę policyjnym dozorem, zakazał mu też zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz kontaktowania się z nią - zarówno osobiście, jak i za pomocą wszelkich środków porozumiewania się na odległość.

Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety

Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy

