Zgłosił, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do komisariatu na Żoliborzu zgłosił się obywatel Ukrainy, który opowiedział o swojej sytuacji funkcjonariuszom. Mężczyzna przekazał, że od ponad siedmiu lat doświadcza przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej ze strony żony.

"Wielokrotnie wszczynała awantury bez powodu, obrażała go, szarpała, popychała, a także biła różnymi przedmiotami, w tym młotkiem, wałkiem i tłuczkiem do mięsa oraz groziła pozbawieniem życia" - opisała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Usłyszała zarzuty

Policjanci zajęli się sprawą. Po zebraniu materiału dowodowego zatrzymali 38‑latkę i osadzili ją w policyjnej celi. Obywatelka Białorusi usłyszała zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją rodziną. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec kobiety policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i jego miejsca zamieszkania. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Żoliborz.

"Nie czekajmy, aż sytuacja wymknie się spod kontroli"

Policjanci zaapelowali do wszystkich o czujność i reagowanie na przemoc w najbliższym otoczeniu oraz zachęcają osoby doświadczające przemocy do zgłaszania się.

"Wczesna interwencja i odwaga w zgłaszaniu przemocy mogą uratować życie i zdrowie. Nie czekajmy, aż sytuacja wymknie się spod kontroli. Reagując odpowiednio wcześnie, możemy zapobiec tragedii" - podkreślili.

W 2025 roku policjanci w całej Polsce wypełnili ponad 59 tysięcy formularzy "Niebieskiej Karty". Blisko 87 tysięcy osób doświadczyło przemocy domowej.

