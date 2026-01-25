Logo TVN Warszawa
Żoliborz

Zgłosił, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona

Policyjna dokumentacja, robienie zdjęć, zbieranie odcisków palców (zdjęcie ilustracyjne)
17.03.2023 | Nowe przepisy dotyczące niebieskiej karty. Przemoc jest nie tylko fizyczna
Źródło: Renata Kijowska | Fakty TVN
Do policjantów zgłosił się mężczyzna, który zeznał, że od kilku lat znęca się nad nim żona. "Kobieta wszczynała awantury bez powodu, biła go różnymi przedmiotami oraz groziła pozbawieniem życia" - przekazała policja.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do komisariatu na Żoliborzu zgłosił się obywatel Ukrainy, który opowiedział o swojej sytuacji funkcjonariuszom. Mężczyzna przekazał, że od ponad siedmiu lat doświadcza przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej ze strony żony.

"Wielokrotnie wszczynała awantury bez powodu, obrażała go, szarpała, popychała, a także biła różnymi przedmiotami, w tym młotkiem, wałkiem i tłuczkiem do mięsa oraz groziła pozbawieniem życia" - opisała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Usłyszała zarzuty

Policjanci zajęli się sprawą. Po zebraniu materiału dowodowego zatrzymali 38‑latkę i osadzili ją w policyjnej celi. Obywatelka Białorusi usłyszała zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją rodziną. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec kobiety policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i jego miejsca zamieszkania. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Żoliborz.

"Nie czekajmy, aż sytuacja wymknie się spod kontroli"

Policjanci zaapelowali do wszystkich o czujność i reagowanie na przemoc w najbliższym otoczeniu oraz zachęcają osoby doświadczające przemocy do zgłaszania się.

"Wczesna interwencja i odwaga w zgłaszaniu przemocy mogą uratować życie i zdrowie. Nie czekajmy, aż sytuacja wymknie się spod kontroli. Reagując odpowiednio wcześnie, możemy zapobiec tragedii" - podkreślili.

W 2025 roku policjanci w całej Polsce wypełnili ponad 59 tysięcy formularzy "Niebieskiej Karty". Blisko 87 tysięcy osób doświadczyło przemocy domowej.

19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się
Okolice
Przemoc domowa
21-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami
Okolice
Policjanci zatrzymali stalkera
Nie przeprosił, na sądowym korytarzu wyzywał i groził. Stalker skazany
Katarzyna Kędra
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

