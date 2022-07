Przasnyska do przebudowy. Radny boi się "betonozy", dzielnica odpowiada

Radny zgłasza zastrzeżenia

Urząd dzielnicy: projekt przebudowy dopiero powstanie

Urząd dzielnicy podkreślił w komunikacie, że "załączony do programu funkcjonalno–użytkowego (PFU) rysunek był opracowaniem technicznym, adresowanym do potencjalnych wykonawców". "Sporządzony został wyłącznie na potrzeby oszacowania kosztów inwestycji oraz przybliżonego zilustrowania zakresu zadań, co nie jest możliwe do określenia jedynie w formie opisowej. Nigdy nie był i nie będzie on projektem wykonawczym" - podkreślono w komunikacie. Urząd wskazał, że wykonawca przebudowy będzie zobowiązany do "opracowania koncepcji rozwiązania projektowego przebudowywanej ulicy i skrzyżowań, uzyskania potrzebnych opinii, opracowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz dokumentacji projektowej przebudowy ulicy i jej skrzyżowań wraz z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnień". Żoliborski ratusz zapewnił również, że wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania miejscowego planu zagospodarowania i poszanowania istniejącego drzewostanu.