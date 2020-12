Zmarł Andrzej Kawka. "Był pamięcią Żoliborza"

"Jeszcze rok temu nagrywałam jego wspomnienia w jego pokoiku w urzędzie" - dodała we wpisie opublikowanym we wtorek radna.

Andrzej Kawka był wieloletnim pracownikiem urzędu i rzecznikiem żoliborskiego ratusza. Kolejne pokolenia stołecznych dziennikarzy zwracały się do niego z pytaniami, a także spotykały, by rozmawiać o życiu Żoliborza.

"Nie był zwykłym urzędnikiem"

- Był pamięcią Żoliborza. To był człowiek, który wiedział wszystko i znał wszystkich. I tak, jak w urzędzie zmieniają się ekipy, zmieniają się burmistrzowie, radni, tak on był taką osobą, do której zawsze można było pójść i sprawdzić, jak to było ileś lat temu. Chodziło nie tylko o sprawy urzędowe, ale zawsze też miał na wszystko głębsze spojrzenie. Znał mnóstwo ludzi ze świata kultury. Nie był zwykłym urzędnikiem, tylko człowiekiem, który umiał patrzeć, interpretować i rozumiał miejsce, w którym jest - wspomina radna.