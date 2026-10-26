Zerwana sieć trakcyjna i wstrzymany ruch tramwajów. Szacują, że naprawa potrwa do wtorku
Informację o zdarzeniu przekazały Tramwaje Warszawskie.
"Z powodu zerwania sieci trakcyjnej przez samochód ciężarowy z rozłożonym HDS-em ruch tramwajów na ul. Broniewskiego i Krasińskiego został wstrzymany. Sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 800 metrów w każdym z kierunków. Uszkodzony został także jeden ze słupów trakcyjnych" - opisały.
Jak podkreślili tramwajarze, to kolejny w ostatnim czasie przypadek błędu kierowcy pojazdu ciężarowego, który skutkuje poważnymi utrudnieniami w ruchu.
Zahaczył o sygnalizator
Na miejscu pracuje policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 12.25.
- Ciężarówka z rozłożonym HDS-em zahaczyła o sygnalizator, który był połączony z siecią trakcyjną i ją zerwał. Tramwaje w obu kierunkach nie kursują, a ruch kołowy od Krasińskiego do Powązkowskiej jest wstrzymany. Występują duże utrudnienia - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Utrudnienia do wtroku
W związku ze zdarzeniem linie 16, 19, 22, 28, 33 skierowano na objazdy. Uruchomiona została autobusowa linia zastępcza na trasie Rondo "Radosława" - Piaski.
"Na miejsce zostały skierowane wszystkie dostępne załogi pogotowia sieciowego. Robimy wszystko, by przywrócić w tym miejscu ruch" - zaznaczyły Tramwaje Warszawskie. Utrudnienia potrwają jednak długo. Tramwajarze szacują, że naprawa potrwa do wtorkowego (27 października) poranka.