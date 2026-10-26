Żoliborz Zerwana sieć trakcyjna i wstrzymany ruch tramwajów. Szacują, że naprawa potrwa do wtorku Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Testy nowego torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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Informację o zdarzeniu przekazały Tramwaje Warszawskie.

"Z powodu zerwania sieci trakcyjnej przez samochód ciężarowy z rozłożonym HDS-em ruch tramwajów na ul. Broniewskiego i Krasińskiego został wstrzymany. Sieć trakcyjna została uszkodzona na odcinku około 800 metrów w każdym z kierunków. Uszkodzony został także jeden ze słupów trakcyjnych" - opisały.

Jak podkreślili tramwajarze, to kolejny w ostatnim czasie przypadek błędu kierowcy pojazdu ciężarowego, który skutkuje poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Zerwana sieć trakcyjna Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzona sieć trakcyjna Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Zahaczył o sygnalizator

Na miejscu pracuje policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 12.25.

- Ciężarówka z rozłożonym HDS-em zahaczyła o sygnalizator, który był połączony z siecią trakcyjną i ją zerwał. Tramwaje w obu kierunkach nie kursują, a ruch kołowy od Krasińskiego do Powązkowskiej jest wstrzymany. Występują duże utrudnienia - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Utrudnienia do wtroku

W związku ze zdarzeniem linie 16, 19, 22, 28, 33 skierowano na objazdy. Uruchomiona została autobusowa linia zastępcza na trasie Rondo "Radosława" - Piaski.

"Na miejsce zostały skierowane wszystkie dostępne załogi pogotowia sieciowego. Robimy wszystko, by przywrócić w tym miejscu ruch" - zaznaczyły Tramwaje Warszawskie. Utrudnienia potrwają jednak długo. Tramwajarze szacują, że naprawa potrwa do wtorkowego (27 października) poranka.