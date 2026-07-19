Żoliborz Auto dachowało na trasie S8 Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na S8 Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Na trasie S8, na wysokości ulicy Mickiewicza, zderzyły osobowa Cupra i bus marki Mercedes.

Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 8.45. – Auto osobowe dachowało. Osoby, podróżujące pojazdami opuściły je, mają drobne obrażenia – poinformował st. kpt. Łukasz Michoński z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Jedno z aut dachowało Zderzenie na S8 Zderzenie na S8 Zderzenie na S8 Zderzenie na S8

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Są także policjanci i pracownicy służby drogowej. Występują utrudnienia w ruchu w kierunku Białołęki.

Jak przekazał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl, początkowo trasa w tę stronę była całkowicie zablokowana. - W tym momencie służby pracują na buspasie i prawym pasie jezdni. Ruch odbywa się dwoma pozostałymi pasami. Mercedes, który brał udział w wypadku, stoi tyłem do kierunku jazdy - opisał przed godziną 10.

Zderzenie na S8 Zderzenie na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl