Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Auto dachowało na trasie S8

|
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Dwa pojazdy zderzyły się na trasie S8 w Warszawie. Jedno z aut dachowało. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Białołęki/Białegostoku.

Na trasie S8, na wysokości ulicy Mickiewicza, zderzyły osobowa Cupra i bus marki Mercedes.

Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 8.45. – Auto osobowe dachowało. Osoby, podróżujące pojazdami opuściły je, mają drobne obrażenia – poinformował st. kpt. Łukasz Michoński z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Jedno z aut dachowało
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. Są także policjanci i pracownicy służby drogowej. Występują utrudnienia w ruchu w kierunku Białołęki.

Jak przekazał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl, początkowo trasa w tę stronę była całkowicie zablokowana. - W tym momencie służby pracują na buspasie i prawym pasie jezdni. Ruch odbywa się dwoma pozostałymi pasami. Mercedes, który brał udział w wypadku, stoi tyłem do kierunku jazdy - opisał przed godziną 10.

Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na S8
Zderzenie na S8
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
56 min
pc
Dlaczego podczas mundialu kartele zamilkły? "O tym się oficjalnie nie mówi"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zalana ulica Wiatraczna
Oberwanie chmury nad Warszawą. "Ulice szybko pokryły się kałużami"
Praga Południe
Wypadek na krajowej "10"
Zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Wśród rannych dzieci
Nowa Góra
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Czwarta linia metra. Rozpoczęły się odwierty
Białołęka
Zatrzymany mężczyzna
Brutalny napad na autostradzie. Pseudokibice zatrzymani
Włochy
Kamienica przy Marszałkowskiej 66
W centrum awantury, w centrum Warszawy. Ważą się losy słynnej kamienicy
Piotr Bakalarski
Pościg za kierującym Toyotą i zderzenie z nieoznakowanym radiowozem
Uciekał przed policją, uderzył w latarnię. Funkcjonariusz ranny
Ochota
Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala
Płonął duży budynek. W środku były trzy osoby
Mokotów
Zdarzenie na S7 w Dreglinie (Mazowieckie)
Autem dostawczym wbił się w bariery. Nagranie
Okolice
Łukasz Żak
Żona ofiary Łukasza Żaka: niszczono grób mojego męża
Śródmieście
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sytuacji w szpitalu na Banacha
Nieprawidłowości w kolejnym szpitalu. Prokuratura rozpoczyna śledztwo
Ochota
Park Wiecha z lotu ptaka
Rewitalizacja Parku Wiecha. Jest zawiadomienie do prokuratury
Targówek
Policjanci przerwali niebezpieczną jazdę 20-latka
Pędził 167 kilometrów na godzinę. Przez okno wyrzucił narkotyki i wagę
Okolice
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Kierowca potrącił 17-latka. Odjechał w kajdankach
Okolice
Weekend ze świętem Starówki
Koncerty, spacery, silent disco i zwiedzanie ukrytych kamienic. Urodziny Starówki
Śródmieście
Zapowiedź programu "Uwaga!" TVN. Sprawa Łukasza Żaka
Straciły syna i męża przez Łukasza Żaka. "Ta myśl jest ciągle, nie mija"
Śródmieście
Łukasz Żak
Półtora roku więzienia, dwa lata, osiem lat. Tak sądy karały piratów drogowych
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na białoruską pływaczkę
Zatrzymali podejrzanego o atak na białoruską pływaczkę. Zarzuty i areszt
Ochota
Okradli nieprzytomnego i nie wezwali pomocy, mężczyzna zmarł
Okradli umierającego mężczyznę. Nagrał ich monitoring
Ursynów
Kolizja na Wisłostradzie (zdj. ilustracyjne)
Zderzenie z motocyklistą i korek na Wisłostradzie w porannym szczycie
Śródmieście
Remont Parku Arkadia
Do końca roku potrwa remont w malowniczym Parku Arkadia
Mokotów
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Kara adekwatna do czynów". Biegły o wyroku
Śródmieście
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do przestępstwa, będzie musiał opuścić Polskę
Śródmieście
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik w wypadku stracił nogi. Remontują szkołę, by mógł do niej wrócić
Radom
Akumulator ciepła na terenie Elektrociepłowni Żerań
Zbudowali wielki "termos". Będą go napełniać przez miesiąc
Piotr Bakalarski
Mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań
Drzwi zaklejone taśmą. Muszą umówić termin, żeby wejść do swoich mieszkań
Katarzyna Kędra
W piwnicy znaleziono niebezpieczne substancje
Kilkaset słoików z wybuchową substancją w piwnicy chemika. Co ze śledztwem?
Okolice
Waldemar Żurek
Minister o "obowiązku państwa". Skomentował wyrok
Śródmieście
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Obrończyni Żaka zabrała głos po decyzji sądu
Śródmieście
Łukasz Żak
Łukasz Żak skazany
Śródmieście
Łukasz Żak
"Testował pan moją cierpliwość wiele razy". Wstrząsające uzasadnienie
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki