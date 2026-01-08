Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł. Są utrudnienia

Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na Wybrzeżu Gdyńskim, przed Mostem Generała Stefana Grota-Roweckiego, w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

- Doszło do zderzenia kilku pojazdów osobowych i jednego dostawczego. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się jednym pasem. Tworzy się duży korek - zrelacjonował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Zator zaczyna się już za Mostem Poniatowskiego. Według Map Google ma około sześciu kilometrów.

Dwa zdarzenia, jeden kierowca uciekł

O szczegóły zapytaliśmy policję. Jak się dowiadujemy, około godziny 14.30 na Wybrzeżu Gdyńskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych. - W pierwszym brał udział Hyundai. Drugi z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu oddalił się z miejsca - poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

W drugim ze zdarzeń brały udział: Mercedes, Nissan, Skoda, Citroen.

Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu. - Byli trzeźwi. W zdarzeniach nie ma osób poszkodowanych. Są utrudnienia w ruchu - zaznaczył Sobótka.

