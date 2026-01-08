Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł. Są utrudnienia

Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na Wybrzeżu Gdyńskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych. W sumie brało w nich udział sześć samochodów. Jeden z kierowców odjechał z miejsca zdarzenia. Są duże utrudnienia. W kierunku Bielan utworzył się korek.

Do zdarzenia doszło na Wybrzeżu Gdyńskim, przed Mostem Generała Stefana Grota-Roweckiego, w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

- Doszło do zderzenia kilku pojazdów osobowych i jednego dostawczego. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się jednym pasem. Tworzy się duży korek - zrelacjonował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Zator zaczyna się już za Mostem Poniatowskiego. Według Map Google ma około sześciu kilometrów.

Dwa zdarzenia, jeden kierowca uciekł

O szczegóły zapytaliśmy policję. Jak się dowiadujemy, około godziny 14.30 na Wybrzeżu Gdyńskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych. - W pierwszym brał udział Hyundai. Drugi z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu oddalił się z miejsca - poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

W drugim ze zdarzeń brały udział: Mercedes, Nissan, Skoda, Citroen.

Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu. - Byli trzeźwi. W zdarzeniach nie ma osób poszkodowanych. Są utrudnienia w ruchu - zaznaczył Sobótka.

Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Strażacy ewakuowali kobietę z płonącego mieszkania
Ursus
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
Okolice
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
Wola
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
Praga Północ
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista znów w akcji. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
Ursus
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
Okolice
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
Mokotów
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
Praga Południe
Zima w Warszawie
Świąteczny "exodus" mieszkańców stolicy
Śródmieście
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Uszkodzona rura ciepłownicza, kobieta poparzona wrzątkiem. Naprawili awarię
Śródmieście
Pożar w Płocku
Pożar w bloku i ewakuacja. Policja pokazuje nagranie
Okolice
Smog w Warszawie
Kolejny dzień fatalnego powietrza w Warszawie
Śródmieście
Zabytkowy Gołębnik
Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
Mokotów
Odcinkowy pomiar prędkości Opacz-Puchały
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy
Okolice
Marcin Kierwiński
Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"
kropka nad i
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Były minister zdrowia został pobity, grożono mu. Jest akt oskarżenia
Okolice
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
Żoliborz
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
Śródmieście
Zderzenie na moście Północnym
Auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
Białołęka
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty
Śródmieście
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
Mokotów
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
Okolice
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe dziecko w mieszkaniu. Prokuratura ujawniła przyczynę
Mokotów
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Usiłował podpalić budynek niedaleko Sejmu. Decyzja w sprawie podejrzanego
Śródmieście
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji
Robert Zieliński
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście w szpitalach
Okolice
Matka i syn aresztowani za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili
Żoliborz
Pościg policyjny za kierowcą osobówki zakończony na torowisku
Uciekał przed policją, wjechał na torowisko. Miał dożywotni zakaz
Praga Północ
Uchwała zacznie obowiązywać za sześć miesięcy
Oszustwa w klubach go-go. 82 oskarżonych
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki