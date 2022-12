Zarząd Zieleni wypowiedział umowę dzierżawcy lokalu w Parku Żeromskiego

Lokal od ponad miesiąca był zamknięty. Jak tłumaczyła w rozmowie z Radiem Kolor dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska, zgodnie z umową miała być tam prowadzona działalność, zaplanowano też wydarzenia "w konkretnych datach", które ostatecznie się nie odbyły. To miało być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Z kolei w rozmowie z "Gazetą Stołeczną" rzeczniczka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska wskazała, że chodziło o dwa wydarzenia, których dzierżawca nie zrealizował: w dniach od 26-28 listopada. Wskazała, że - zgodnie z umową - z tego powodu została nałożona na niego kara finansowa i zostanie ona potrącona z kaucji. "Stołeczna" podała też, że 18 października Zarząd Zieleni otrzymał informację o zamknięciu lokalu z powodu awarii kanalizacji. 17 listopada urzędnicy przeprowadzili tam wizję. Okazało się, że przeprowadzono przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, której dzierżawca wcześniej nie zgłosił. To również miało być naruszeniem jednego z zapisów umowy, bo - jak wytłumaczyła Kwiecień-Łukaszewska - dzierżawca ma obowiązek uzyskania zgody na przeprowadzenie prac. Wtedy też spółka została wezwana do wznowienia działalności, ale tego nie zrobiła.

Jaka będzie przyszłość tego miejsca? Dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska w rozmowie z Radiem Kolor zapowiedziała, że miasto zamierza przeprowadzić kolejny konkurs, tym razem na siedem lat, by "dzierżawca chciał więcej zainwestować w lokal". Kto będzie go prowadził, zależy jednak od ofert w przetargu.

Poprzedni lokal działał przez 10 lat

Przypomnijmy: poprzednio działający tu lokal - Prochownia Północna - był ważnym miejscem na mapie Żoliborza. Od 10 lat działała tam klubokawiarnia, oferująca odpoczynek na leżakach, bezpłatne koncerty, spektakle warsztaty, kino plenerowe czy zbiórki. Przez dekadę lokal pozostawał w rękach jednej właścicielki - Marianny Zjawińskiej. Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, jej umowa na dzierżawę wygasała wraz z początkiem 2022 roku, dlatego Zarząd Zieleni ogłosił konkurs na nowego najemcę. Zjawińska w nim wystartowała, ale przegrała ze spółką Dapius. Wśród kryteriów branych pod uwagę były: kwota czynszu, doświadczenie w prowadzeniu gastronomii, program kulturalny oraz sposób zagospodarowania. Z decyzją urzędników nie mogli pogodzić się mieszkańcy i aktywiści, były protesty. Powstał też list otwarty do prezydenta Rafała Trzaskowskiego podpisany przez ponad 30 osób ze świata kultury. To jednak nie pomogło.