Wyjątkowa linia K. Uruchomią zabytkowy tramwaj na Dzień Kobiet

8 marca Warszawskie Tramwaje zabiorą w podróż w ramach akcji "Komunikacja miejska jest kobietą" wszystkie pasażerki kultową "parówką", czyli zabytkowym składem 13N, który jest symbolem stolicy.

Czerwony wagon będzie kursował na jednokierunkowej trasie z Żoliborza wokół Śródmieścia. W tramwaju linii K wszystkie panie otrzymają drobny upominek od konduktora. Jak zastrzega przewoźnik - mile widziani są również wszyscy towarzysze podróży.

Trasa przejazdu linii K

Tramwaj będzie można spotkać m.in. na ulicach: Słowackiego, Mickiewicza, Marszałkowskiej, w Alei Niepodległości, Alei Jana Pawła II.

- Tramwaj będzie ruszał z Metra Marymont i po zrobieniu "kółka" skończy tam trasę. Pierwszy odjazd zaplanowany został po godzinie 10:00, a dwa kolejne mniej więcej co półtorej godziny. Dokładnych godzin nie podajemy, bo przecież "parówka" będzie się poruszać w swoim tempie, a sam przejazd ma być odprężający, a nie podporządkowany rozkładowi jazdy - mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

Przejazd będzie bezpłatny, a całość trasy zajmie niemal godzinę.

Szczegółowa trasa linii K: Metro Marymont - J. Słowackiego - A. Mickiewicza - gen. W. Andersa - Marszałkowska - Puławska - Rakowiecka - Aleja Niepodległości - Aleja Jana Pawła II - ks. J. Popiełuszki - Metro Marymont.

Tramwaj na Dzień Kobiet to wspólna akcja Zarządu Transportu Miejskiego i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

