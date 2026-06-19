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Żoliborz

Z maczetą i kijem bejsbolowym ruszyli na klientów baru. "Demonstrowali siłę i możliwości"

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Starcie z użyciem maczety na Żoliborzu
Starcie na terenie pawilonów gastronomicznych
Źródło wideo: Gazeta Żoliborza
Źródło zdj. gł.: Gazeta Żoliborza
Przy pawilonach gastronomicznych na warszawskim Żoliborzu starła się grupa mężczyzn. Dwaj z nich mieli przy sobie maczetę i kij bejsbolowy. Pozostali bronili się krzesłami. Cztery osoby zostały zatrzymane, ale żadna z nich nie usłyszała zarzutów. Zdaniem prokuratury, nie doszło między nimi do bójki.

Do zajścia doszło nocą 4 czerwca na terenie pawilonów gastronomicznych przy ulicy Popiełuszki.

"Dwóch mężczyzn, w tym jeden zamaskowany kominiarką, miało zaatakować klientów lokali przy użyciu kija bejsbolowego i maczety. Goście stawili opór, wykorzystując do obrony między innymi krzesła" - pisała o sprawie "Gazeta Żoliborza".

Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie widzimy fragment konfrontacji. Początkowo dwaj mężczyźni, uzbrojeni w kij bejsbolowy i maczetę, szarpali się z mężczyzną w ciemnych ubraniach. Po chwili w kadrze pojawiły się kolejne osoby, próbujące ich powstrzymać. Zanim agresorzy całkiem się poddali, jeden z nich wymachiwał maczetą i zachowywał się tak, jakby nie zamierzał się wycofać, lecz szykował się do ataku.

Sprawą zajęła się policja. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że zawiadomienia nie złożyła żadna z osób obecnych na miejscu zdarzenia. Organy ścigania powiadomił jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Starcie z użyciem maczety na Żoliborzu
Starcie z użyciem maczety na Żoliborzu
Źródło zdjęcia: Gazeta Żoliborza

Czterech zatrzymanych

Policja zatrzymała cztery osoby. Jak przekazała nam podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, na początku tygodnia funkcjonariusze przekazali prokuraturze materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie.

Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. - Wszystkie osoby zostały przesłuchane w charakterze świadka - informuje prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak wyjaśnia, zdaniem śledczych zdarzenie nie miało charakteru bójki ani napaści. - Traktujemy ich [uczestników - red.] jako harcowników, którzy demonstrowali siłę i możliwości. Natomiast nie doszło do żadnego użycia przemocy, w wyniku której ktokolwiek zostałby pokrzywdzony - zastrzega.

Dodaje, że działania mężczyzn można ewentualnie potraktować jako przygotowanie do bójki, ale taki czyn nie jest karany.

- Najprawdopodobniej mężczyźni, którzy wtargnęli w środku nocy do lokalu gastronomicznego, szukali kogoś, lecz nie znajdował się on w tym miejscu - mówi prok. Skiba. Nie wiadomo jednak, dlaczego doszło do przepychanki między nimi a gośćmi.

Mężczyzna może odpowiedzieć za posiadanie maczety

Niewykluczone, że konsekwencje mogą spotkać mężczyznę, który miał przy sobie maczetę.

- Posiadanie maczety i wymachiwanie nią zostało zarejestrowane na monitoringu. Może to stanowić wykroczenie z artykułu 50a Kodeksu wykroczeń - zapowiada prokurator Skiba.

Artykuł mówi o posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów w miejscach publicznych wskazujących na zamiar ich użycia do popełnienia przestępstwa. - Taki czyn zagrożony jest karą aresztu albo karą grzywny do trzech tysięcy złotych - wskazuje rzecznik.

Zapowiada, że materiały dowodowe w tej sprawie zostaną wyłączone do osobnego postępowania.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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