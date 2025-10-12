Wypadek na Wisłostradzie. Sześć osób rannych

Informację o wypadku na ulicy Wybrzeże Gdyńskie na wysokosci ulicy Krasińskiego w Warszawie otrzymaliśmy na Kontakt24.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 21.00. Doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów. Dodatkowo uszkodzone zostały jeszcze dwa pojazdy - przekazał brygadier Patryk Topolski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na miejsce wysłanych zostało pięć zastępów straży pożarnej i cztery karetki.
- Poszkodowanych jest sześć osób - poinformował Topolski.
Na miejscu wypadku występowały utrudnienia w ruchu.
Autorka/Autor: Filip Czekała, lk/lulu
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej/Kontakt24