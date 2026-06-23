Żoliborz Jechał spokojnie środkowym pasem, nagle uderzyło go auto Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Auto przewróciło się na bok Źródło wideo: StopCham Źródło zdj. gł.: StopCham

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Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na Wisłostradzie, przed mostem Grota-Roweckiego, na pasie w kierunku centrum.

Na filmie, opublikowanym w poniedziałek przez profil StopCham, widać jak lewym pasem Wisłostrady, jedzie Chrysler. W pewnym momencie zjeżdża lekko ze swojego pasa na środkowy, uderzając w jadącego prawidłowo Lexusa. Chrysler przewraca się na bok ląduje w barierach, a Lexus przecina prawy pas ruchu i hamuje na pasie zjazdowym.

Jedna osoba w szpitalu

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. - Zderzyły się dwa samochody: Chrysler i Lexus. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów, pojazd marki Chrysler leżał na boku, Lexus stał na pasie wjazdowym na most Grota-Roweckiego - przekazał nam młodszy kapitan Łukasz Wojtas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Opuścili pojazdy o własnych siłach. - Około 45-letnia kobieta kierująca Chryslerem potrzebowała pomocy medycznej, której udzielili jej ratownicy medyczni. Trafiła do szpitala - poinformował Wojtas.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, postawieniu pojazdu na koła i przemieszczeniu go w bezpieczne miejsce. Usunęli również płyny eksploatacyjne.