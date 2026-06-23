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Żoliborz

Jechał spokojnie środkowym pasem, nagle uderzyło go auto

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Auto przewróciło się na bok
Auto przewróciło się na bok
Źródło wideo: StopCham
Źródło zdj. gł.: StopCham
Niebezpieczne zdarzenie na Wisłostradzie. Auto przewróciło się na bok i wylądowało w barierach, po uderzeniu w inny samochód, jadący prawidłowo środkowym pasem. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na Wisłostradzie, przed mostem Grota-Roweckiego, na pasie w kierunku centrum.

Na filmie, opublikowanym w poniedziałek przez profil StopCham, widać jak lewym pasem Wisłostrady, jedzie Chrysler. W pewnym momencie zjeżdża lekko ze swojego pasa na środkowy, uderzając w jadącego prawidłowo Lexusa. Chrysler przewraca się na bok ląduje w barierach, a Lexus przecina prawy pas ruchu i hamuje na pasie zjazdowym.

Jedna osoba w szpitalu

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. - Zderzyły się dwa samochody: Chrysler i Lexus. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów, pojazd marki Chrysler leżał na boku, Lexus stał na pasie wjazdowym na most Grota-Roweckiego - przekazał nam młodszy kapitan Łukasz Wojtas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Opuścili pojazdy o własnych siłach. - Około 45-letnia kobieta kierująca Chryslerem potrzebowała pomocy medycznej, której udzielili jej ratownicy medyczni. Trafiła do szpitala - poinformował Wojtas.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, postawieniu pojazdu na koła i przemieszczeniu go w bezpieczne miejsce. Usunęli również płyny eksploatacyjne.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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TVN24
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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