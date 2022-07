Będą wymieniać zwrotnice i tory na Żoliborzu. Utrudnienia na dwóch ulicach

Jak zapowiada Warszawski Transport Publiczny, od piątku, 8 lipca do 10 lipca kursowanie tramwajów linii 6 i 27 oraz autobusów linii 121 zostanie zawieszone. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Tramwaje Warszawskie zaplanowały na weekend wymianę zwrotnic i torów przy skrzyżowaniu Słowackiego z Popiełuszki. Tramwaje nie będą jeździły Słowackiego na odcinku między placem Wilsona a Metrem Marymont oraz ulicą Popiełuszki od placu Grunwaldzkiego do Metra Marymont.

Tramwaje linii 17 dojadą ulicą W. Broniewskiego do pętli PIASKI, a składy linii 36 będą kończyły kursy na pętli MARYMONT-POTOK.

Tramwaje zastępcze

76 : CM. WOLSKI – Wolska – al. „Solidarności” – Okopowa – Z. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Grochowska – GOCŁAWEK.

W piątek pojazdy linii zastępczych będą podjeżdżały na przystanki co 10 min w godzinach szczytu i co 15 min poza szczytem oraz co 15 min w weekend.