Żoliborz Zamkną pętlę tramwajową na Żoliborzu Oprac. Katarzyna Kędra |

Hulajnogą przed tramwaj w Warszawie Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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Ekipy Tramwajów Warszawskich będą wymieniały zwrotnicę na pętli Marymont-Potok. Składy nie będą kursowały między Placem Wilsona a pętlą.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

"Tramwaje linii 15 nie będą dojeżdżały do pętli Marymont Potok - zostaną skierowane ulicą Słowackiego do pętli Metro Marymont. Zmienią się rozkłady linii 15, 17 oraz 27" - zastrzegli tramwajarze.

Nieczynne będę również przystanki: Pl. Wilsona 13 i 14; Bohomolca 03 i 04 oraz Marymont Potok 03, 04 i 05.