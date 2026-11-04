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Żoliborz

Zamkną pętlę tramwajową na Żoliborzu

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Nieczynna będzie pętla Marymont-Potok (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogą przed tramwaj w Warszawie
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
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Tramwaje Warszawskie zapowiedziały prace na Żoliborzu. W najbliższą niedzielę nieczynna będzie z tego powodu pętla Marymont-Potok. Zmieni się też trasa linii numer 15.

Ekipy Tramwajów Warszawskich będą wymieniały zwrotnicę na pętli Marymont-Potok. Składy nie będą kursowały między Placem Wilsona a pętlą.  

Zmiany w kursowaniu tramwajów

"Tramwaje linii 15 nie będą dojeżdżały do pętli Marymont Potok - zostaną skierowane ulicą Słowackiego do pętli Metro Marymont. Zmienią się rozkłady linii 15, 17 oraz 27" - zastrzegli tramwajarze.

Nieczynne będę również przystanki: Pl. Wilsona 13 i 14; Bohomolca 03 i 04 oraz Marymont Potok 03, 04 i 05.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
TramwajKomunikacja MiejskaRemonty i utrudnienia w Warszawie
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