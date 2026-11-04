Zamkną pętlę tramwajową na Żoliborzu
Ekipy Tramwajów Warszawskich będą wymieniały zwrotnicę na pętli Marymont-Potok. Składy nie będą kursowały między Placem Wilsona a pętlą.
Zmiany w kursowaniu tramwajów
"Tramwaje linii 15 nie będą dojeżdżały do pętli Marymont Potok - zostaną skierowane ulicą Słowackiego do pętli Metro Marymont. Zmienią się rozkłady linii 15, 17 oraz 27" - zastrzegli tramwajarze.
Nieczynne będę również przystanki: Pl. Wilsona 13 i 14; Bohomolca 03 i 04 oraz Marymont Potok 03, 04 i 05.
Źródło: tvnwarszawa.pl