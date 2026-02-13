W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół

Okrągły Stół w Muzeum Historii Polski Źródło: PAP

Podczas poprzedzającej otwarcie wystawy prezentacji dla mediów o przygotowaniach do ekspozycji oraz o samym Okrągłym Stole w czwartek mówił dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski. Wyjaśnił, że wystawę przygotowano w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

- W tak krótkim czasie nie można było niczego nowego zbudować, ale co najwyżej wyczarować - powiedział nawiązując do oprawy plastycznej wystawy. Olbrzymią salę, w której ustawiono Okrągły Stół, zaaranżowano jako pogrążoną w półmroku jaskinię. Prof. Napiórkowski przyznał, że rozmowy przy Okrągłym Stole po 37 latach z jednej strony traktowane są jako symboliczne zwieńczenie rewolucji "Solidarności" i koniec komunizmu w Polsce, ale z drugiej przez niektórych uważane są za zdradę. - Dzieje się tak, bo bezkrwawe rewolucje mają zasadniczą słabość - skłaniają do pytań "czy to już?" i "czy to naprawdę?" - wyjaśnił prof. Napiórkowski.

Dr Michał Przeperski, który odpowiadał za merytoryczne przygotowanie wystawy poinformował z kolei, że Muzeum Historii Polski zamierza zaprosić do siebie zarówno osoby, które w 1989 roku brały udział w rozmowach przy Okrągłym Stole, jak i tych, którzy wtedy nie mogli lub nie chcieli się do tych rozmów dołączyć.

Wystawa opowiada o jednym z najważniejszych momentów najnowszej historii Polski – negocjacjach Okrągłego Stołu – ukazanych jako proces przejścia: od przemocy do rozmowy, od konfrontacji do kompromisu, od systemu niedemokratycznego ku otwarciu drogi do wolności. Twórcy ekspozycji świadomie wychodzą poza prostą narrację "sukcesu" lub "zdrady", proponując przestrzeń refleksji nad doświadczeniem transformacji, które po 37 latach wciąż wywołują spory i dyskusje.

Wystawę "Okrągły stół. Moment przejścia" w Muzeum Historii Polski można będzie oglądać do 17 maja (wstęp wolny).

