Upał w Warszawie w oku kamery termowizyjnej

Łukasz Porębski ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i radny dzielnicy Żoliborz opowiadał w piątek na antenie TVN24, dlaczego warto żeby w mieście było mniej betonu, a więcej drzew. Rozmowie towarzyszył dron, który ma funkcję kamery termowizyjnej i pokazuje upał. Im bardziej agresywny, czerwony kolor, tym bardziej jest to miejsce nagrzane, a miejsca zielone i błękitne to miejsca chłodniejsze. Reporter Artur Molęda zauważył, że temperatura asfaltu to nawet 50 stopni, a w cieniu to 20 kilka stopni.

Drzewa dają niższą temperaturę

Reporter TVN24 zauważył, że na Żoliborzu jeszcze nie brakuje zieleni w porównaniu np. do centrum. - Większość ludzi nie lubi upałów i nie lubi się gotować. Takie przestrzenie, jakie mamy za sobą: mamy kilka drzew, a tak poza tym mamy bardzo dużo asfaltu. To są tereny, które nie są przyjazne dla mieszkańców - zauważył Porębski. I dodał: - W centrum, w Śródmieściu, takich miejsc jest bardzo dużo, bardzo dużo otwartych terenów, otwartych placów. Niestety nie mają drzew w ogóle, za to mają bardzo dużo asfaltu i dużo miejsc parkingowych. To są przestrzenie, które są nie do życia w taki dzień jak dziś - podsumował.