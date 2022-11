Tak wygląda zmodernizowany plac zabaw w parku Żeromskiego. "Motywem przewodnim literatura"

Więcej urządzeń do zabawy, w tym wykonanych z naturalnych materiałów, nowa strefa wypoczynkowa i biblioteczka plenerowa. Tak wygląda zmodernizowany plac zabaw w parku Żeromskiego na Żoliborzu. Zarząd Zieleni pokazał pierwsze efekty wyczekiwanej przebudowy.

Jak zaznacza w komunikacie rzeczniczka Zarządu Zieleni Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska, część dotychczasowych urządzeń do zabawy została poddana renowacji, przybyło też nowych, wykonanych głównie z drewna – dla maluchów, do zabawy z piaskiem oraz zestawy sprawnościowe i równoważnie dla starszych dzieci. Pojawiła się nowa strefa wypoczynkowa z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowej pergoli oraz teren do swobodnych zabaw na trawie.