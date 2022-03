W warszawskich szkołach już 10 tysięcy uczniów z Ukrainy. "Wspaniała młodzież, to przyjemność z nimi pracować"

W warszawskich szkołach utworzono już 100 oddziałów przygotowawczych dla uczennic i uczniów z Ukrainy. W poniedziałek prezydent Rafał Trzaskowski odwiedził jedną z takich placówek. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Limanowskiego zapewniał, że młodzież jest chętna do nauki i robi szybkie postępy językowe. Zachęcał inne szkoły do tworzenia podobnych oddziałów.

- Otworzyliśmy szkoły w Warszawie dla naszych ukraińskich przyjaciół. 10 tysięcy dzieci z Ukrainy chodzi już do warszawskich szkół. Szacujmy, że dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku szkolnym jest w tej chwili 90 tysięcy. Jeżeli przypomnimy sobie, ile naszych dzieci chodzi do szkół (około 280 tysięcy - red.), jest to liczba bardzo duża. Robimy absolutnie wszystko, żeby móc się razem uczyć, integrować i żeby pomagać - zapewniał prezydent warszawy Rafał Trzaskowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, zorganizowanej przed I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego.

Ponad 100 oddziałów w 60 placówkach

"Niektórzy przyjechali z jedną parą butów"

- Zaczęliśmy od tego, żeby zorganizować buty, ponieważ niektórzy przyjechali, mając tylko jedne buty na nogach i to zimowe. Potem musieliśmy zorganizować pomoc nie tylko w obiadach, częstujemy naszych gości także śniadaniami. Już mają wyprawkę, zeszyty. Właściwie po tygodniu mają wszystko to, co powinien mieć uczeń. Z kolei stroje sportowe zafundowali rodzice naszych uczniów - zaznaczył Andrzej Wyrozębski. Podkreślił, że uczniowie z Ukrainy szybko uczą się polskiego. - Każdego dnia znają coraz więcej słów. Sami z siebie powtarzają kolejne słowa po polsku - opowiadał dyrektor liceum. - Jak oni chcą się uczyć! Wspaniała młodzież, to przyjemność i zaszczyt z nimi pracować - podsumował.